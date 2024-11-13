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  4. Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2024, 10:03 |
348
5

Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»

Защитник «Полесья» прокомментировал поражение от «Динамо»

13 ноября 2024, 10:03 |
348
5
Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»
ФК Полесье. Максим Мельниченко

Защитник житомирского «Полесья» Максим Мельниченко прокомментировал поражение в матче 13-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:2).

– Чего не хватило «Полесью», чтобы взять очки в Киеве?

– По горячим следам это трудно проанализировать. Начало этой встречи, для нашей команды было очень хорошим. Речь о 20 минутах игры. Из-за наших ошибок мы пропустили первый гол, и, почти сразу, «Динамо» забило второй мяч. Нам нужно было какое-то время, чтобы прийти в себя. Во втором тайме мы играли в меньшинстве, и было, конечно же, тяжело. И все же мы смогли один гол отыграть, но на большее не хватило времени.

– Удаление Михайличенко было справедливым?

– Я не арбитр и не могу точно сказать. За такой мелкий фол давать предупреждение в центре поля – очень спорное решение рефери.

– Почему в последних двух играх «Полесье» потерпело два поражения?

– Во-первых, мы играли с сильными соперниками. Мы только строим нашу команду, поэтому все идет постепенно. Конечно, мы хотели победить и «Александрию», и «Динамо». Важные очки мы потеряли.

– Отставание житомирской команды от «Александрии» составляет уже 10 очков. Как их отыграть?

– Время все покажет.

– Ты сейчас отправляешься в расположение молодежной сборной Украины. С какими мыслями ты едешь в сборную?

– Хочу зарекомендовать себя, ведь только недавно меня начали приглашать в молодежную сборную Украины. Все в моих руках и ногах.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу удаление (красная карточка) Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье Максим Мельниченко
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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Комментарии 5
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Серж
У него за первый тайм было 4 фола. Причем все грубые и за которые можно давать карточки. За два фола он получил таки карточки. Первый - задержка руками. Вопросов особых там нет к карточке, кроме того это был не первый фол. И второе предупреждение и карточка за прыжок в ноги. Мяча там не было и близко. Фол грубый. Явно вторая желтая была. В чем спорность? О каком мелком фоле идет речь? Это не развидеть.
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+3
potemkin78
мдя, а потом удивляемся почему в еврокубках всю игру играем в меньшенстве. 
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+1
serhiy
Ей,"великі вовки" ,ви що в очі граєтеся разом з Ашуром ?!! Ви грали як останні костоломи ! Таке я на область тільки бачив. Вчіться вміти визнавати поразки ,а то так як кротенята казки розказуєте,що сурок суддів купив . Думав, хоч ви клепку в голові маєте, бачу -не дуже !!!
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0
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easterly
А шо ще опущенгі абіженки можуть казати?
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0
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