Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»

Защитник житомирского «Полесья» Максим Мельниченко прокомментировал поражение в матче 13-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:2).

– Чего не хватило «Полесью», чтобы взять очки в Киеве?

– По горячим следам это трудно проанализировать. Начало этой встречи, для нашей команды было очень хорошим. Речь о 20 минутах игры. Из-за наших ошибок мы пропустили первый гол, и, почти сразу, «Динамо» забило второй мяч. Нам нужно было какое-то время, чтобы прийти в себя. Во втором тайме мы играли в меньшинстве, и было, конечно же, тяжело. И все же мы смогли один гол отыграть, но на большее не хватило времени.

– Удаление Михайличенко было справедливым?

– Я не арбитр и не могу точно сказать. За такой мелкий фол давать предупреждение в центре поля – очень спорное решение рефери.

– Почему в последних двух играх «Полесье» потерпело два поражения?

– Во-первых, мы играли с сильными соперниками. Мы только строим нашу команду, поэтому все идет постепенно. Конечно, мы хотели победить и «Александрию», и «Динамо». Важные очки мы потеряли.

– Отставание житомирской команды от «Александрии» составляет уже 10 очков. Как их отыграть?

– Время все покажет.

– Ты сейчас отправляешься в расположение молодежной сборной Украины. С какими мыслями ты едешь в сборную?

– Хочу зарекомендовать себя, ведь только недавно меня начали приглашать в молодежную сборную Украины. Все в моих руках и ногах.