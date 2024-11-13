Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»
Защитник «Полесья» прокомментировал поражение от «Динамо»
Защитник житомирского «Полесья» Максим Мельниченко прокомментировал поражение в матче 13-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:2).
– Чего не хватило «Полесью», чтобы взять очки в Киеве?
– По горячим следам это трудно проанализировать. Начало этой встречи, для нашей команды было очень хорошим. Речь о 20 минутах игры. Из-за наших ошибок мы пропустили первый гол, и, почти сразу, «Динамо» забило второй мяч. Нам нужно было какое-то время, чтобы прийти в себя. Во втором тайме мы играли в меньшинстве, и было, конечно же, тяжело. И все же мы смогли один гол отыграть, но на большее не хватило времени.
– Удаление Михайличенко было справедливым?
– Я не арбитр и не могу точно сказать. За такой мелкий фол давать предупреждение в центре поля – очень спорное решение рефери.
– Почему в последних двух играх «Полесье» потерпело два поражения?
– Во-первых, мы играли с сильными соперниками. Мы только строим нашу команду, поэтому все идет постепенно. Конечно, мы хотели победить и «Александрию», и «Динамо». Важные очки мы потеряли.
– Отставание житомирской команды от «Александрии» составляет уже 10 очков. Как их отыграть?
– Время все покажет.
– Ты сейчас отправляешься в расположение молодежной сборной Украины. С какими мыслями ты едешь в сборную?
– Хочу зарекомендовать себя, ведь только недавно меня начали приглашать в молодежную сборную Украины. Все в моих руках и ногах.
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