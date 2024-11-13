Клуб с россиянином в составе нацелился на бывшего суперталанта Барселоны
Ансу Фати может продолжить карьеру в «Реал Сосьедаде»
Баскский «Реал Сосьедад» интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, «сине-гранатовые» готовы отпустить 22-летнего футболиста, а в «Сосьедаде» его хочет видеть лично главный тренер команды Иманоль Альгуасиль.
Напомним, в составе «Реал Сосьедада» играет представитель страны-террориста Арсен Захарян.
В сезоне 2024/25 Ансу Фати провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ансу Фати интересуется «Интер Майами».
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