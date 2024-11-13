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  4. Клуб с россиянином в составе нацелился на бывшего суперталанта Барселоны
Испания
13 ноября 2024, 12:23 |
211
0

Клуб с россиянином в составе нацелился на бывшего суперталанта Барселоны

Ансу Фати может продолжить карьеру в «Реал Сосьедаде»

13 ноября 2024, 12:23 |
211
0
Клуб с россиянином в составе нацелился на бывшего суперталанта Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Баскский «Реал Сосьедад» интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовы отпустить 22-летнего футболиста, а в «Сосьедаде» его хочет видеть лично главный тренер команды Иманоль Альгуасиль.

Напомним, в составе «Реал Сосьедада» играет представитель страны-террориста Арсен Захарян.

В сезоне 2024/25 Ансу Фати провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати интересуется «Интер Майами».

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Реал Сосьедад Ансу Фати Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Иманоль Альгуасиль
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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