Баскский «Реал Сосьедад» интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовы отпустить 22-летнего футболиста, а в «Сосьедаде» его хочет видеть лично главный тренер команды Иманоль Альгуасиль.

Напомним, в составе «Реал Сосьедада» играет представитель страны-террориста Арсен Захарян.

В сезоне 2024/25 Ансу Фати провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати интересуется «Интер Майами».