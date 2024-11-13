Реал интересуется 18-летним защитником. Он – один из капитанов своего клуба

Мадридский «Реал» интересуется 18-летним нидерландским защитником амстердамского «Аякса» Йоррелом Хато, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб действительно хочет подписать 18-летнего футболиста, но не готов платить за него более 50 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Йоррел Хато провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В прошлом сезоне игрок в нескольких матчах выводил свою команду на поле с капитанской повязкой. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Летом 2024 года сообщалось, что «Арсенал» готов продать Александра Зинченко ради подписания Йоррела Хато.