Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал интересуется 18-летним защитником. Он – один из капитанов своего клуба
Испания
13 ноября 2024, 09:36 |
639
0

Реал интересуется 18-летним защитником. Он – один из капитанов своего клуба

Йоррел Хато может покинуть «Аякс»

13 ноября 2024, 09:36 |
639
0
Реал интересуется 18-летним защитником. Он – один из капитанов своего клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоррел Хато

Мадридский «Реал» интересуется 18-летним нидерландским защитником амстердамского «Аякса» Йоррелом Хато, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб действительно хочет подписать 18-летнего футболиста, но не готов платить за него более 50 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Йоррел Хато провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В прошлом сезоне игрок в нескольких матчах выводил свою команду на поле с капитанской повязкой. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Летом 2024 года сообщалось, что «Арсенал» готов продать Александра Зинченко ради подписания Йоррела Хато.

По теме:
Барселона интересуется топовым левым защитником. Он хочет играть за Реал
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
Мадридский Реал может усилиться французским защитником Арсенала
Реал Мадрид Аякс трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Там был игровой момент». Михайличенко об удалении в матче с Динамо
Футбол | 13 ноября 2024, 07:29 6
«Там был игровой момент». Михайличенко об удалении в матче с Динамо
«Там был игровой момент». Михайличенко об удалении в матче с Динамо

Игрок «Полесья» не согласен с решением арбитра

Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Футбол | 12 ноября 2024, 11:42 167
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола

Не всем спортивным сооружениям суждено оставаться востребованными…

Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Бокс | 12.11.2024, 21:29
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Хав Шахтера хочет, чтобы президент Бразилии помог закончить войну в Украине
Футбол | 13.11.2024, 10:41
Хав Шахтера хочет, чтобы президент Бразилии помог закончить войну в Украине
Хав Шахтера хочет, чтобы президент Бразилии помог закончить войну в Украине
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Футбол | 12.11.2024, 12:58
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
12.11.2024, 01:10 1
Футбол
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
11.11.2024, 09:26 4
Футбол
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
12.11.2024, 09:52 16
Футбол
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
12.11.2024, 10:36 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
11.11.2024, 17:48
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 11
Бокс
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
12.11.2024, 09:00 6
Бокс
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
11.11.2024, 23:13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем