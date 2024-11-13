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13 ноября 2024, 07:26 |
1115
0

ФОТО. Экс-футболист Барселоны может купить футбольный клуб

Мартин Брейтуэйт хочет приобрести клуб, соперничающий с Барселоной

13 ноября 2024, 07:26 |
1115
0
ФОТО. Экс-футболист Барселоны может купить футбольный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Брейтуэйт

Нападающий «Гремио» и сборной Дании Мартин Брейтуэйт готовится приобрести «Эспаньол». Об этом сообщает издание Sport.es.

Экс-нападающий «Барселоны» играл за «попугаев» два сезона: 2022/23 и 23/24, а в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Сегунды.

Брейтуэйт – владелец нескольких бизнесов: он занимается недвижимостью, его компания называется NYCE – активы компании оцениваются в 300 млн долларов. Также футболист открыл бизнес в сфере питания: сервис доставки веганской и вегетерианской еды «Braithwaite's Kitchen» работает в Барселоне.

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Бизнесмен и футболист готов провести переговоры с нынешними владельцами барселонского клуба – китайским конгломератом «Rastar Group» – в Бостоне в ближайшем будущем.

«Это очень большой клуб, мы должны быть амбициозными», – говорит Брейтуэйт про «Эспаньол».

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Мартин Брейтуэйт Барселона Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото lifestyle Гремио сборная Дании по футболу чемпионат Бразилии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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