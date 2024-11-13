ФОТО. Футболист Шахтера сделал своей возлюбленной роскошный подарок
Девушка похвасталась впечатляющим презентом от любимого
Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько, который нынче выступает за львовские «Карпаты» на правах аренды, балует свою девушку роскошными подарками.
21-летний футболист подарил своей девушке Екатерине (в Instagram – Katy Lavv) 101 розу, стоимость такого роскошного букета колеблется от 4 до 8 тысяч гривен – средняя цена – 6 тысяч грн.
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Девушка похвасталась подарком любимого, опубликовав несколько фото в карусели. Пара вместе уже более двух лет. Олег и Катя помолвлены:
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