ФОТО. Футболист Шахтера сделал своей возлюбленной роскошный подарок

Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько, который нынче выступает за львовские «Карпаты» на правах аренды, балует свою девушку роскошными подарками.

21-летний футболист подарил своей девушке Екатерине (в Instagram – Katy Lavv) 101 розу, стоимость такого роскошного букета колеблется от 4 до 8 тысяч гривен – средняя цена – 6 тысяч грн.

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Девушка похвасталась подарком любимого, опубликовав несколько фото в карусели. Пара вместе уже более двух лет. Олег и Катя помолвлены: