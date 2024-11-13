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  4. ФОТО. Футболист Шахтера сделал своей возлюбленной роскошный подарок
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13 ноября 2024, 06:55 |
2570
4

ФОТО. Футболист Шахтера сделал своей возлюбленной роскошный подарок

Девушка похвасталась впечатляющим презентом от любимого

13 ноября 2024, 06:55 |
2570
4
ФОТО. Футболист Шахтера сделал своей возлюбленной роскошный подарок
Instagram. Katy Lavv

Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько, который нынче выступает за львовские «Карпаты» на правах аренды, балует свою девушку роскошными подарками.

21-летний футболист подарил своей девушке Екатерине (в Instagram – Katy Lavv) 101 розу, стоимость такого роскошного букета колеблется от 4 до 8 тысяч гривен – средняя цена – 6 тысяч грн.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка похвасталась подарком любимого, опубликовав несколько фото в карусели. Пара вместе уже более двух лет. Олег и Катя помолвлены:

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Олег Очеретько фото lifestyle Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 4
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sergio_terry
Яка ж вона страшненька
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+2
Glory to Ukraine
А це точно спортивний сайт?
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+1
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ĴØЌÉŔ
Пока одни воюют вторые деньги на своих шкур тратят .  Ну хоть бы уже не выкладывали в сеть . 
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0
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