ФОТО. Вау, как похожи! Роналду впечатлил всех новым фото с дочерью
Криштиану Роналду поздравил дочь с днём рождения
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду очень мило поздравил свою дочь Алану Мартину с днём рождения.
Это их первый общий ребенок с Джорджиной Родригес. Девочке исполнилось 7 лет:
«7 лет моей принцессе. Поздравляю, моя любовь!», – написал Роналду в Instagram, прикрепив общее фото с Аланой.
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Фолловеры отметили, что девочка очень похожа на отца: «Они похожи, как две капли воды», «Твоя копия, Криштиану», «С днём рождения, вау, как похожи».
Пост с поздравлениями собрал уже больше 9 млн лайков:
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