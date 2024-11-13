ФОТО. Роскошный отдых жены футболиста сборной Украины. Это вау

Жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Виктора Корниенко, который играет за «Ворсклу» на правах аренды, опубликовала фото своего роскошного отдыха в Полтаве.

Ара Корниенко остановила свой выбор на 4-звездочном отеле «Verholy Relax Park», который находится в селе Сосновка Полтавской области.

Одна ночь в этом отеле стоит от 8 900 грн.

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Девушка опубликовала фото, продемонстрировал насколько хорошо можно отдыхать в Украине: великолепная кухня местного ресторана, бассейн и SPA-процедуры.

Ара отдыхала вместе с подругой и своими двумя детьми.