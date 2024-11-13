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13 ноября 2024, 04:41 |
249
1

ФОТО. Роскошный отдых жены футболиста сборной Украины. Это вау

Жена Виктора Корниенко похвасталась отдыхом

13 ноября 2024, 04:41 |
249
1
ФОТО. Роскошный отдых жены футболиста сборной Украины. Это вау
Instagram. Ара Корниенко с подругой

Жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Виктора Корниенко, который играет за «Ворсклу» на правах аренды, опубликовала фото своего роскошного отдыха в Полтаве.

Ара Корниенко остановила свой выбор на 4-звездочном отеле «Verholy Relax Park», который находится в селе Сосновка Полтавской области.

Одна ночь в этом отеле стоит от 8 900 грн.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка опубликовала фото, продемонстрировал насколько хорошо можно отдыхать в Украине: великолепная кухня местного ресторана, бассейн и SPA-процедуры.

Ара отдыхала вместе с подругой и своими двумя детьми.

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Виктор Корниенко Ворскла Полтава Шахтер Донецк сборная Украины по футболу фото lifestyle девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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KIEWADIM
Сфоткалась в пабе, в туалете. Круто
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