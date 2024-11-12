Экс-игрок Металлиста подписал контракт на 1,5 месяца с клубом из Англии
Кадим Харрис стал футболистом «Карлайл Юнайтед»
Клуб английской Лиги 2 (четвертый дивизион тамошнего профессионального футбола) «Карлайл Юнайтед» объявил о подписании 31-летнего вингера Кадима Харриса.
Футболист перебрался в новую команду на правах свободного агента, подписав краткосрочный контракт до января 2025 года.
В Украине Харрис известен по выступлениям в Первой лиге за «Металлист» в сезоне-2021/22.
Всего за харьковский клуб англичанин провел 13 матчей (2 гола, 1 ассист), но после начала полномасштабной войны против россии покинул Украину и выступал в Турции за ряд тамошних коллективов вплоть до лета 2024-го, после чего находился в поисках нового клуба.
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