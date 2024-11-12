Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Металлиста подписал контракт на 1,5 месяца с клубом из Англии
Англия
12 ноября 2024, 21:46 |
1066
0

Экс-игрок Металлиста подписал контракт на 1,5 месяца с клубом из Англии

Кадим Харрис стал футболистом «Карлайл Юнайтед»

12 ноября 2024, 21:46 |
1066
0
Экс-игрок Металлиста подписал контракт на 1,5 месяца с клубом из Англии
carlisleunited.co.uk. Кадим Харрис

Клуб английской Лиги 2 (четвертый дивизион тамошнего профессионального футбола) «Карлайл Юнайтед» объявил о подписании 31-летнего вингера Кадима Харриса.

Футболист перебрался в новую команду на правах свободного агента, подписав краткосрочный контракт до января 2025 года.

В Украине Харрис известен по выступлениям в Первой лиге за «Металлист» в сезоне-2021/22.

Всего за харьковский клуб англичанин провел 13 матчей (2 гола, 1 ассист), но после начала полномасштабной войны против россии покинул Украину и выступал в Турции за ряд тамошних коллективов вплоть до лета 2024-го, после чего находился в поисках нового клуба.

По теме:
Кто выйдет в УПЛ? Известный эксперт назвал фаворитов Первой лиги
Ему 57. Самый старый профессиональный футболист мира готовится к сезону
100-миллионная звезда Ман Сити может покинуть клуб. Есть интерес из АПЛ
Кадим Харрис Карлайл Юнайтед Металлист Харьков трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Карлайл Юнайтед
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Футбол | 12 ноября 2024, 09:52 16
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века

Признание получил Джанлуиджи Буффон

Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Теннис | 11 ноября 2024, 23:13 0
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals

Александр уверенно одолел Андрея в 1-м туре группового этапа Итогового турнира

ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
Футбол | 12.11.2024, 21:11
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
Футбол | 12.11.2024, 20:15
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Футбол | 12.11.2024, 10:36
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
11.11.2024, 16:21 8
Футбол
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
11.11.2024, 19:14 1
Футбол
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
11.11.2024, 01:33 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
12.11.2024, 09:00 6
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
11.11.2024, 01:01 3
Бокс
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
11.11.2024, 07:48 11
Бокс
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
10.11.2024, 23:43
Футбол
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем