Экс-игрок Металлиста подписал контракт на 1,5 месяца с клубом из Англии

Клуб английской Лиги 2 (четвертый дивизион тамошнего профессионального футбола) «Карлайл Юнайтед» объявил о подписании 31-летнего вингера Кадима Харриса.

Футболист перебрался в новую команду на правах свободного агента, подписав краткосрочный контракт до января 2025 года.

В Украине Харрис известен по выступлениям в Первой лиге за «Металлист» в сезоне-2021/22.

Всего за харьковский клуб англичанин провел 13 матчей (2 гола, 1 ассист), но после начала полномасштабной войны против россии покинул Украину и выступал в Турции за ряд тамошних коллективов вплоть до лета 2024-го, после чего находился в поисках нового клуба.