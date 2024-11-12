Скандал в Англии. АПЛ наказала судью, он обматерил Ливерпуль и Клоппа

АПЛ объявила об отстранении на неопределенное время от работы арбитра Дэвида Кута. Причиной стало видео, на котором судья ругает «Ливерпуль» и его уже бывшего наставника Юргена Клоппа.

Видео было записано несколько лет назад, а Кут восемь раз работал на матчах Красных.

На видео арбитр с использованием нецензурной лексики обзывает и команду, и наставника, отдельно подчеркнув его национальность.

«Ливерпуль» пока не комментирует ситуацию, но болельщики команды уже начали искать моменты в матчах с участием Кута, где он мог специально судить в пользу соперников.