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  4. Скандал в Англии. АПЛ наказала судью, он обматерил Ливерпуль и Клоппа
Англия
12 ноября 2024, 17:29 |
495
0

Скандал в Англии. АПЛ наказала судью, он обматерил Ливерпуль и Клоппа

Арбитр Дэвид Кут получил наказание

12 ноября 2024, 17:29 |
495
0
Скандал в Англии. АПЛ наказала судью, он обматерил Ливерпуль и Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Клопп и Кут

АПЛ объявила об отстранении на неопределенное время от работы арбитра Дэвида Кута. Причиной стало видео, на котором судья ругает «Ливерпуль» и его уже бывшего наставника Юргена Клоппа.

Видео было записано несколько лет назад, а Кут восемь раз работал на матчах Красных.

На видео арбитр с использованием нецензурной лексики обзывает и команду, и наставника, отдельно подчеркнув его национальность.

«Ливерпуль» пока не комментирует ситуацию, но болельщики команды уже начали искать моменты в матчах с участием Кута, где он мог специально судить в пользу соперников.

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Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Юрген Клопп
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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