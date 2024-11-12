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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Возможно, я не смогу забить 1000 голов»
Саудовская Аравия
12 ноября 2024, 16:53 |
1033
2

Криштиану РОНАЛДУ: «Возможно, я не смогу забить 1000 голов»

Португальский футболист признался, что может не достичь знаковой отметки

12 ноября 2024, 16:53 |
1033
2
Криштиану РОНАЛДУ: «Возможно, я не смогу забить 1000 голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду признался, что может не забить 1000 голов за карьеру:

«Ранее я заявил, что хотел бы достичь этой отметки, но теперь понимаю, что это не легко. В прошлом месяце я преодолел показатель в 900 забитых мячей. Мне кажется, что нужно жить моментом, одним днем, а не планировать далеко вперед.

Мне нужно посмотреть, как будут реагировать мои ноги на нагрузки в ближайшие годы. Если я забью 1000 голов, то буду счастлив этому показателю . Если нет – я все равно вписал свое имя в историю», – прокомментировал Криштиану.

В этом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах за «Аль-Наср» – забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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DaVinci
Важко... Вік бере своє. На одному досвіді вже не виїдеш...
Але можна лише побажати удачі людині в досягненні його цілі
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+3
Saar
Бажаю забити більше 1000 !  Радуй своєю грою ще не один рік!
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+2
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