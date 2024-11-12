Криштиану РОНАЛДУ: «Возможно, я не смогу забить 1000 голов»
Португальский футболист признался, что может не достичь знаковой отметки
Португальский футболист Криштиану Роналду признался, что может не забить 1000 голов за карьеру:
«Ранее я заявил, что хотел бы достичь этой отметки, но теперь понимаю, что это не легко. В прошлом месяце я преодолел показатель в 900 забитых мячей. Мне кажется, что нужно жить моментом, одним днем, а не планировать далеко вперед.
Мне нужно посмотреть, как будут реагировать мои ноги на нагрузки в ближайшие годы. Если я забью 1000 голов, то буду счастлив этому показателю . Если нет – я все равно вписал свое имя в историю», – прокомментировал Криштиану.
В этом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах за «Аль-Наср» – забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
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