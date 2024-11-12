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Германия
12 ноября 2024, 16:16 | Обновлено 12 ноября 2024, 16:17
438
0

Ребров назвал любимый чемпионат в Европе. Это на АПЛ и не УПЛ

Сергею Станиславовичу нравиться Бундеслига

12 ноября 2024, 16:16 | Обновлено 12 ноября 2024, 16:17
438
0
Ребров назвал любимый чемпионат в Европе. Это на АПЛ и не УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал, за какой европейской лигой следит наиболее внимательно. Специалисту нравится игра германских грандов.

– За кого болеете? До игры какой команды, вы как болельщик, в последнее время поймали себя, что их игра – это действительно наслаждение?

– Я смотрю много. Для меня очень-очень большим был вопрос, как «Барселона» после Хави стала играть по-другому, хотя игроки почти не изменились. И это действительно совсем другая команда, которая сейчас в этом чемпионате показывает совсем другой футбол. «Байер» – это интенсивность. Вообще чемпионат Германии – это интенсивность.

Если там смотреть на «Арсенал», то же самое, какой там в прошлом сезоне почти стал чемпионом. «Манчестер Сити» – это другой тренер, другая игра, и другая игра только потому, что соперники играют по-другому против них. Но я считаю, что все эти команды, все эти чемпионаты, топ-чемпионаты — это интенсивность. Мне интересно смотреть за игрой «Байера», «Боруссии», «Баварии», немецкий чемпионат, потому что это интенсивность», – сказал Ребров.

Ранее Сергей Ребров оценил уровень украинской Премьер-лиги.

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Сергей Ребров чемпионат Германии по футболу Бавария Боруссия Дортмунд Бундеслига
Олег Вахоцкий Источник
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