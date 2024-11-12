ФОТО. Игроки Динамо отправились в расположение сборной Украины
Сборная сыграет два матча в рамках Лиги наций.
Игроки киевского «Динамо» отправились в расположение национальной сборной Украины, которая сыграет два матча в рамках Лиги наций.
Главный тренер сборной Сергей Ребров вызвал в состав голкипера Георгия Бущана, защитника Александра Тымчика, полузащитников Николая Шапаренко, Владимира Бражко и нападающего Владислава Ваната.
Пресс-служба киевского «Динамо» опубликовала фотографии, на которых игроки отправляются в сборную.
16 ноября сборная Украины проведет матч 5-го тура Лиги наций против Грузии, а 19 ноября украинцев ждет игра со сборной Албании. Оба матча сине-желтые проведут на выезде.
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