Фаворов забил первый гол в сезоне за Академию Пушкаша
Украинский легионер отличился в воротах «Залаэгерсега»
30-летний украинский полузащитник «Академии Пушкаша» Артем Фаворов открыл счет своим голам в новом сезоне. Игрок отличился в матче против «Залаэгерсега». Кстати, в сезоне 2020/21 Артем защищал цвета именно «Залаэгерсега».
Однако матч для «Академии Пушкаша» сложился неудачно. В первом тайме команда, за которую выступает Артем Фаворов, уступала со счетом 1:3, а в итоге проиграла со счетом 2:4.
«Ньиредьхаза», за которую выступает Юрий Тома, сенсационно победила «МТК Будапешт» со счетом 2:0. Украинский полузащитник появился на поле уже в конце матча.
Голкипер «ДВТК» Артем Одинцов провел матч на ноль. Его команда обыграла «Фехервар» с минимальным счетом 1:0.
Чемпионат Венгрии. 13–й тур. 9–10 ноября
Ньиредьхаза – МТК Будапешт – 2:0
Голы: Надь, 32, Ковачрети, 40
Залаэгерсег – Академия Пушкаша – 4:2
Голы: Мим, 31, Киш, 33, Круазе, 37, 68, – Стронати, 41, Фаворов, 74
Дебрецен – Дьор – 2:2
Голы: Барань, 42, Стойкович, 73, – Бумба, 9, Битри, 89
Уйпешт – Пакш – 0:0
ДВТК – Фехервар – 1:0
Гол: Аколаце, 4
Кечкемет – Ференцварош – 0:1
Гол: Кехинде, 85
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