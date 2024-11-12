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Украина. Премьер лига
12 ноября 2024, 14:59 | Обновлено 12 ноября 2024, 15:01
468
0

УПЛ-ТВ вошел в топ-5 самых популярных телеканалов Украины

Телеканал был создан зимой 2024

12 ноября 2024, 14:59 | Обновлено 12 ноября 2024, 15:01
468
0
УПЛ-ТВ вошел в топ-5 самых популярных телеканалов Украины
УПЛ

Телеканал UPL.TV 10 ноября 2024 достиг весомого результата, заняв место в топ-5 рейтинге самых популярных телеканалов Украины по данным ежедневного мониторинга телепросмотра домохозяйствами, подключенными к услуге IPTV/OTT от агентства Bigdata.UA.

С показателем доли просмотра (shr%) 5,2 UPL.TV укрепил свои позиции среди лидеров телевизионного рынка, продолжая наращивать популярность среди зрителей. Это достижение отражает устойчивый интерес украинской аудитории к контенту канала, предлагающему эксклюзивные прямые трансляции матчей Украинской Премьер-лиги и аналитические программы.

Популярность UPL.TV свидетельствует о растущем спросе на украинский футбол и качественном спортивном контенте. Вхождение в топ-5 подтверждает, что зрители ценят возможность отслеживать выступления любимых команд и получать профессиональную аналитику, помогающую лучше понять футбольные события.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига телевидение ТВ-права телепул УПЛ-ТВ
Андрій Вітренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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