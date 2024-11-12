УПЛ-ТВ вошел в топ-5 самых популярных телеканалов Украины

Телеканал UPL.TV 10 ноября 2024 достиг весомого результата, заняв место в топ-5 рейтинге самых популярных телеканалов Украины по данным ежедневного мониторинга телепросмотра домохозяйствами, подключенными к услуге IPTV/OTT от агентства Bigdata.UA.

С показателем доли просмотра (shr%) 5,2 UPL.TV укрепил свои позиции среди лидеров телевизионного рынка, продолжая наращивать популярность среди зрителей. Это достижение отражает устойчивый интерес украинской аудитории к контенту канала, предлагающему эксклюзивные прямые трансляции матчей Украинской Премьер-лиги и аналитические программы.

Популярность UPL.TV свидетельствует о растущем спросе на украинский футбол и качественном спортивном контенте. Вхождение в топ-5 подтверждает, что зрители ценят возможность отслеживать выступления любимых команд и получать профессиональную аналитику, помогающую лучше понять футбольные события.