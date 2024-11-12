Первая лига. Победная серия Металлиста 1925 и неожиданная победа Нивы

8-10 ноября состоялись матчи 16 тура Первой лиги Украины. В семи поединках было забито всего лишь девять мячей. Только в одном поединке был зафиксирован исход «обе забьют» и «тотал больше 2,5».

«Агробизнес» не сумел победить уже в четвертом поединке кряду. Команда из Волочиска на этот раз уступила на своем поле тернопольской «Ниве» со счетом 0:1. К слову, для «Агробизнеса» это третье поражение в четырех последних поединках. А вот «Нива» под руководством Юрия Вирта уже записала в свой актив вторую кряду викторию.

Самым результативным было противостояние «Буковины» и «Металлиста». На голы Виталия Кольцова с пенальти и Богдана Бойчука харьковчане ответили точным ударом Габриэля Гомеса Феррейры. Как итог, черновицкая команда добилась победы со счетом 2:1.

«Эпицентр», как и «Нива» также победил во втором поединке кряду. На этот раз подопечные Сергея Нагорняка одолели на выезде «Прикарпатье», благодаря голу капитана команды Владислава Мороза уже на 70 минуте.

«Полтава» во втором матче кряду не сумела победить. На этот раз «муниципалы» сыграли вничью 0:0 с «Кремнем» на его поле.

«Металлист 1925» одержал пятую подряд победу и в пятом матче кряду не пропустил. На этот раз харьковская команда переиграла на выезде «Викторию» со счетом 1:0. Победным голом в составе слобожанцев отличился во втором тайме Андрей Борячук.

ЮКСА выиграла вторую встречу кряду. В дерби команд из Киевской области подопечные Дмитрия Чирикала оказались сильнее «Диназа». Победу со счетом 2:0 гостям принесли точные удары Романа Дебелко и бразильца Вава.

«Кудровка» переиграла со счетом 1:0 «Мариуполь» и продолжила победную серию до трех матчей. Победным голом в составе коллектива из Черниговской области отличился Артем Легостаев на 85 минуте.

В Группе А с 28 очками лидирует «Агробизнес», вслед за которым идут «Эпицентр» (23), «Буковина» (20) и «Металлист» (16). В Группе Б на первом месте расположилась «Кудровка» (28), а за ней идут ЮКСА (27), «Полтава» (26) и «Металлист 1925» (26).

Что касается гонки голеадоров, то здесь ситуация такая: на первом месте идет Даниил Кравчук из «Эпицентра» (8 забитых мячей»), на второй позиции расположился бразильский представитель «Металлиста 1925» Ари Моура с 7 точными ударами, а третью строчку занимает еще один бразильский легионер Вава из ФК ЮКСА (6 голов).

Первая лига. 16-й тур

Группа A

Агробизнес – Нива Тернополь – 0:1

Гол: Ризнык, 55.

Буковина – Металлист – 2:1

Голы: Кольцов, 11 (с пенальти), Бойчук, 75 – Гомес Феррейра, 82.

Удаление: Андрейчук, 90+8 (Буковина).

Прикарпатье – Эпицентр – 0:1

Гол: Мороз, 70.

Удаление: Соловьев, 66 (Прикарпатье).

Группа Б

Кремень – Полтава – 0:0

Виктория – Металлист 1925 – 0:1

Гол: Борячук, 58.

Диназ – ЮКСА – 0:2

Голы: Дебелко, 36, Вава, 74 (с пенальти).

Кудровка – Мариуполь – 1:0

Гол: Легостаев, 85.

В следующем туре будут интересные поединки. «Металлист» встретится с «Минаем». В дерби Хмельницкой области сойдутся лидеры Группы А «Эпицентр» и «Агробизнес». Также любопытно будет, как сыграют тернопольская «Нива» Юрия Вирта с «Подольем» Сергея Ковальца. В дерби «муниципалов» сойдутся «Мариуполь» и «Полтава». Лидеры Группы Б «Металлист 1925» и «Кудровка» выяснят отношения в очном противостоянии. ФК «ЮКСА» ожидает поединок с запорожским «Металлургом», а «Кремень» на своем поле будет принимать «Диназ».