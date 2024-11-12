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  4. Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?
Украина. Премьер лига
12 ноября 2024, 12:41 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:16
969
5

Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?

Комментатор поддержал молодого защитника

12 ноября 2024, 12:41 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:16
969
5
Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Украинский журналист Виктор Вацко поддержал молодого защитника киевского «Динамо» Тараса Михавко, который регулярно забивает в свои ворота, раскритиковав руководство «бело-синих».

«Виноват ли Михавко, что на него в его возрасте упал такой груз физической и психологической ответственности? Вот разве нужно удивляться, что Михавко в таком сезоне немного поплыл и начал регулярно допускать ошибки? Да нет. Я считаю, что это в принципе нормально.

А знаете, что ненормально? Ненормально, что Динамо столько лет не может найти готового и опытного центрального защитника. Это проблема кого угодно, но не Михавко», – сказал Вацко.

Ранее игру Тараса Михавко оценил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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Тарас Михавко Виктор Вацко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
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Burevestnik
     Оце Циганик влучно вдарив Суркіса не в брову, а в око:  на ринку в Європі багато висококласних підходящих гравців саме для Динамо: і лівоногі, і правоногі, і двоногі, і ціни доступні по 30-60 лям, і найголовніше - саме зараз у них є бажання приїхати в Україну.
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Kitten
А "готовий та досвідчений" центральний захисник це на приклад хто?нехай би вже Вацко назвав якихось декілька прізвищ...
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samird
А щодо досвідченого центрального захисника - ще одна дурниця. Шахтар зі всіма своїми майже необмеженими ресурсами не може такого запросити вже багато років. А він від Динамо вимагає. Де його взяти, за які гроші і (головне питання!) - чи згодиться він їхати в УПЛ під час війни. Вацко підказати відповідь?
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0
samird
Дурниці. Метал загартовується у вогні. Михавко 19 років. ВІн ще роки 2-3 буде набивати шишки і вчитися грати у дорослий футбол. Для захисника це взагалі не вік. Потенціал простежується чудовий. А ось вдасться його реалізувати чи ні - залежить від багатьох обставин та (в першу чергу!) від самого Тараса. Це проектний гравець, і в Динамо всі розуміють природу та невідворотність помилок. Тому він і продовжує грати. Велике навантаження? Не смішіть. В Європі зараз не менше навантаження у провідних клубах. І, якщо Михавко хоче грати на тому рівні, має звикати та загартовуватися. 
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mig3131
Смішно(( так Динамо не тільки  центрального захисника не може знайти(((
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