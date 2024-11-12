Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?

Украинский журналист Виктор Вацко поддержал молодого защитника киевского «Динамо» Тараса Михавко, который регулярно забивает в свои ворота, раскритиковав руководство «бело-синих».

«Виноват ли Михавко, что на него в его возрасте упал такой груз физической и психологической ответственности? Вот разве нужно удивляться, что Михавко в таком сезоне немного поплыл и начал регулярно допускать ошибки? Да нет. Я считаю, что это в принципе нормально.

А знаете, что ненормально? Ненормально, что Динамо столько лет не может найти готового и опытного центрального защитника. Это проблема кого угодно, но не Михавко», – сказал Вацко.

Ранее игру Тараса Михавко оценил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.