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  4. Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины. Что сказал?
Лига наций
12 ноября 2024, 12:24 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:22
1319
7

Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины. Что сказал?

Тренер национальной команды считает, что на позиции Андрея хорошая конкуренция

12 ноября 2024, 12:24 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:22
1319
7
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров откровенно рассказал, почему не вызвал Андрея Ярмоленко в расположение национальной сборной Украины. Специалист заявил, что на позиции Андрея есть хорошая конкуренция.

«История с Ярмоленко показывает, что на его позиции сейчас достаточно игроков, которые показывали и показывают хороший уровень. Мне было очень интересно посмотреть уровень Гуцуляка, того же Назаренко, который забил много мячей, и они показывают зрелую игру в национальном первенстве.

Мне было очень интересно вызвать этих игроков, но вызвать не как четвертого игрока на позицию, а предоставить им шанс», – сказал Ребров.

В ноябре «сине-желтые» проведут два матча. 16 ноября сыграют против Албании.

Ранее сообщалось, что сборная Албании потеряла ключевых игроков перед матчем с Украиной.

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 7
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nick07
фізрук надіється перетасовкою складу здобути результат
єдиний нюанс в тому що Ярмоленко один з декількох гравців які дійсно прагнуть грати та вигризати і м'яч і перемогу. Можливо що нові гравці так само продемонструють бажання грати, але і Ярмола напевно не зіпсував б матчі
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+4
samird
За відсутності Циганкова (як і з ним - бо Віктор набагато кращий за всіх) ніякої конкуренції на правому фланзі немає. Навіть підстаркуватий Ярмоленко не в найкращій формі сильніший за всіх інших на цій позиції. Бо є певний рівень майстерності. Не дотягують ні Гуцуляк, ні Зубков до цього рівня. Весь матч Ярмоленко звісно не відіграє. Але хвилин на 50-60 його вистачить. І він хоч щось може нестандартне вигадати в атаці.
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+1
Wlad West
Купи  клуб и ставь себе "экскрименты" хоть до усрач*ки, экспериментатор х*ров. А интересно - то смотри игры ЧУ.
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0
potemkin78
такой выбор что я б лучше отдал всю бровку Конопле
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0
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Burevestnik
     Зараз гравці Динамо не в кращому стані і втомлені...
     Щодо деяких інших збірників: Забарний у матчі з Брентфордом зіграв не вдало, Зінченко давно не грає, Назаренко проти Динамо тільки і бігав вздовж бровки без толку, Довбик за Рому не вражає...
     гравці Шахтаря зараз на ходу: в УПЛ все вище і вище, без проблем виграли у Зорі, впевнено розібрались з Янг Бойз - топом Швейцарії, грають майже без ушкоджень і травм (їх в УПЛ суперники не б'ють по ногам - бояться), вони впевнені і заряджені.
     прогноз складу на перший матч:
- Трубін,
- Конопля, Матвієнко, Бондар, Миколенко,
- Калюжний, Зубков, Криськів, Судаков, Мудрик,
- Яремчук.
- - - - -
багатьом це не сподобалось?    мені також...
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-2
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