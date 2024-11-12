Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины. Что сказал?
Тренер национальной команды считает, что на позиции Андрея хорошая конкуренция
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров откровенно рассказал, почему не вызвал Андрея Ярмоленко в расположение национальной сборной Украины. Специалист заявил, что на позиции Андрея есть хорошая конкуренция.
«История с Ярмоленко показывает, что на его позиции сейчас достаточно игроков, которые показывали и показывают хороший уровень. Мне было очень интересно посмотреть уровень Гуцуляка, того же Назаренко, который забил много мячей, и они показывают зрелую игру в национальном первенстве.
Мне было очень интересно вызвать этих игроков, но вызвать не как четвертого игрока на позицию, а предоставить им шанс», – сказал Ребров.
В ноябре «сине-желтые» проведут два матча. 16 ноября сыграют против Албании.
Ранее сообщалось, что сборная Албании потеряла ключевых игроков перед матчем с Украиной.
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єдиний нюанс в тому що Ярмоленко один з декількох гравців які дійсно прагнуть грати та вигризати і м'яч і перемогу. Можливо що нові гравці так само продемонструють бажання грати, але і Ярмола напевно не зіпсував б матчі
Щодо деяких інших збірників: Забарний у матчі з Брентфордом зіграв не вдало, Зінченко давно не грає, Назаренко проти Динамо тільки і бігав вздовж бровки без толку, Довбик за Рому не вражає...
гравці Шахтаря зараз на ходу: в УПЛ все вище і вище, без проблем виграли у Зорі, впевнено розібрались з Янг Бойз - топом Швейцарії, грають майже без ушкоджень і травм (їх в УПЛ суперники не б'ють по ногам - бояться), вони впевнені і заряджені.
прогноз складу на перший матч:
- Трубін,
- Конопля, Матвієнко, Бондар, Миколенко,
- Калюжний, Зубков, Криськів, Судаков, Мудрик,
- Яремчук.
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багатьом це не сподобалось? мені також...