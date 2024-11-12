Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины. Что сказал?

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров откровенно рассказал, почему не вызвал Андрея Ярмоленко в расположение национальной сборной Украины. Специалист заявил, что на позиции Андрея есть хорошая конкуренция.

«История с Ярмоленко показывает, что на его позиции сейчас достаточно игроков, которые показывали и показывают хороший уровень. Мне было очень интересно посмотреть уровень Гуцуляка, того же Назаренко, который забил много мячей, и они показывают зрелую игру в национальном первенстве.

Мне было очень интересно вызвать этих игроков, но вызвать не как четвертого игрока на позицию, а предоставить им шанс», – сказал Ребров.

В ноябре «сине-желтые» проведут два матча. 16 ноября сыграют против Албании.

Ранее сообщалось, что сборная Албании потеряла ключевых игроков перед матчем с Украиной.