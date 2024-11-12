Ребров назвал главную проблему Динамо и Шахтера в еврокубках
Главный тренер сборной Украины поддержал украинские клубы
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил выступления киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в еврокубках. Специалист пожаловался на логистику.
– Результаты в еврокубках. Вы были на матче «Динамо» – «Рома», например, это все-таки логистика первопричина?
– Трудно сказать, какая причина. Как я говорил, логистика очень трудна. и всегда будет очень большая борьба. Я это говорю к тому, что сейчас клубы не только заинтересованы успешно сыграть в еврокубках, а очень важно играть в национальном чемпионате.
– Выходит замкнутый круг.
– Не замкнутый круг. Я считаю, что сейчас и «Динамо», и «Шахтер» должны иметь 2 состава, которые могут играть в еврокубках. Но это очень важно, и как я вижу сейчас, «Динамо» пытается постоянно менять состав, 3, 4, 5 игроков. Я думаю, это единственный выход, что можно делать в этой ситуации.
Очень тяжелая логистика, но я не могу говорить, какие стопроцентные причины того, почему мы сейчас так не очень успешно стартовали. Считали, что 6-7 очков надо набрать. Я думаю, что на это все еще есть время.
Ранее Сергей Ребров оценил уровень украинской Премьер-лиги.
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Тому що коли йде питання про замкнуте коло, то журналіст не розуміє відповідь. Хоча ми ж бачимо журналістів Мегого, вони долають від стадіона де вони працюють на прямих ефірах до України 20 годин.
Потім задають питання, їм відповідають, вони чому дивуються. Ось де замкнуте коло)))).
А ще правильно підібрані слова, тому що не завжди співпадає те що сказано вживу, і те що написано.
Це не камінь в город журналістів, це просто як факт.
так само як ЛН - це ж просто напівофіційний турнір. нафіга тут результат, а от у групі відбору на ЧС Ребров як розвернеться то всі ТОПи сховаються))))))
ну і маразм жалітись на логістику, війна вже 3 рік триває, вже третій сезон в такому темпі - пора б підлаштуватись