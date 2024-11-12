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  4. Степаненко оценил перспективы сборной Украины в Лиге наций. Что сказал?
Лига наций
12 ноября 2024, 11:31 |
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Степаненко оценил перспективы сборной Украины в Лиге наций. Что сказал?

Полузащитник верит в успех национальной команды

12 ноября 2024, 11:31 |
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Степаненко оценил перспективы сборной Украины в Лиге наций. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко оценил перспективы национальной сборной Украины в заключительных матчах группового этапа Лиги наций. Футболист надеется на успешную игру «сине-желтых».

«У нас хорошая команда, хорошие футболисты. То, что до этого не всегда был хороший результат, не значит что-то изменилось. Квалифицированных игроков у нас хватает на всех позициях, поэтому, думаю, все будет хорошо», – сказал Тарас.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал Тараса Степаненко на заключительные матчи в Лиге наций. Сегодня Тарас находится в резервном списке команды.

В ноябре «сине-желтые» проведут два матча. 16 ноября встретятся со сборной Грузии, а 19 – сыграют против Албании.

Ранее сообщалось, что сборная Албании лишилась ключевых игроков перед матчем с Украиной.

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Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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