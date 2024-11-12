Два игрока сборной Португалии пропустят матчи Лиги наций. Почему так?
Матеус Нунес и Педру Гонсалвеш травмировались накануне международной паузы
Сборная Португалии потеряла Матеуса Нунеса и Педру Гонсалвеша перед играми Лиги наций.
Оба спортсмена травмировались перед общим сбором. Насколько серьезные повреждение футболистов – неизвестно.
Главному тренеру национальной команды Роберто Мартинесу пришлось искать альтернативу. Специалист довызвал Саму Кошту из клуба «Мальорка».
В Лиге наций Португалии предстоит сыграть дома против Польши (15 ноября), а дальше на выезде против Хорватии (18 ноября).
На счету подопечных Мартинеса первое место в турнирной таблице и 10 набранных баллов.
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