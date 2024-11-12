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Лига наций
12 ноября 2024, 11:30 | Обновлено 12 ноября 2024, 11:33
56
0

Два игрока сборной Португалии пропустят матчи Лиги наций. Почему так?

Матеус Нунес и Педру Гонсалвеш травмировались накануне международной паузы

12 ноября 2024, 11:30 | Обновлено 12 ноября 2024, 11:33
56
0
Два игрока сборной Португалии пропустят матчи Лиги наций. Почему так?
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Нунес

Сборная Португалии потеряла Матеуса Нунеса и Педру Гонсалвеша перед играми Лиги наций.

Оба спортсмена травмировались перед общим сбором. Насколько серьезные повреждение футболистов – неизвестно.

Главному тренеру национальной команды Роберто Мартинесу пришлось искать альтернативу. Специалист довызвал Саму Кошту из клуба «Мальорка».

В Лиге наций Португалии предстоит сыграть дома против Польши (15 ноября), а дальше на выезде против Хорватии (18 ноября).

На счету подопечных Мартинеса первое место в турнирной таблице и 10 набранных баллов.

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Матеус Нунес Педру Гонсалвеш сборная Португалии по футболу Лига наций Роберто Мартинес
Андрій Вітренко Источник
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