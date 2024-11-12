Два игрока сборной Португалии пропустят матчи Лиги наций. Почему так?

Сборная Португалии потеряла Матеуса Нунеса и Педру Гонсалвеша перед играми Лиги наций.

Оба спортсмена травмировались перед общим сбором. Насколько серьезные повреждение футболистов – неизвестно.

Главному тренеру национальной команды Роберто Мартинесу пришлось искать альтернативу. Специалист довызвал Саму Кошту из клуба «Мальорка».

В Лиге наций Португалии предстоит сыграть дома против Польши (15 ноября), а дальше на выезде против Хорватии (18 ноября).

На счету подопечных Мартинеса первое место в турнирной таблице и 10 набранных баллов.