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  4. Ван Леувен объяснил, почему возглавил Металлист 1925. Что сказал?
Украина. Первая лига
12 ноября 2024, 10:58 | Обновлено 12 ноября 2024, 10:59
397
0

Ван Леувен объяснил, почему возглавил Металлист 1925. Что сказал?

Специалист назвал сильные стороны своей команды

12 ноября 2024, 10:58 | Обновлено 12 ноября 2024, 10:59
397
0
Ван Леувен объяснил, почему возглавил Металлист 1925. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрік ван Леувен

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен признался, почему решил трудоустроиться в Первой лиге Украины. Тренер похвалил футболистов «Металлиста 1925».

«Я доволен тем, как команда растет, как мы играем и используем те качества, которые есть у нас внутри команды. Конечно, мы все вместе и тренерский штаб, и футболисты можем еще добавить в нашем стиле игры. Но футболисты уже знают, в каком направлении я хочу, чтобы развивалась наша игра и какие для этого существуют требования», – сказал специалист.

«Металлист 1925» имеет в активе 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее сообщалось, что именитый украинский тренер Роман Григорчук может возглавить «Буковину».

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Патрик ван Леувен Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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