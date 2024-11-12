Ван Леувен объяснил, почему возглавил Металлист 1925. Что сказал?

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен признался, почему решил трудоустроиться в Первой лиге Украины. Тренер похвалил футболистов «Металлиста 1925».

«Я доволен тем, как команда растет, как мы играем и используем те качества, которые есть у нас внутри команды. Конечно, мы все вместе и тренерский штаб, и футболисты можем еще добавить в нашем стиле игры. Но футболисты уже знают, в каком направлении я хочу, чтобы развивалась наша игра и какие для этого существуют требования», – сказал специалист.

«Металлист 1925» имеет в активе 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее сообщалось, что именитый украинский тренер Роман Григорчук может возглавить «Буковину».