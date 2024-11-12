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Англия
12 ноября 2024, 12:54 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:11
578
0

Засиделся без работы. Экс-тренер Челси готов возглавить клуб Чемпионшипа

Фрэнк Лэмпард отправил резюме представителям Ковентри

12 ноября 2024, 12:54 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:11
578
0
Засиделся без работы. Экс-тренер Челси готов возглавить клуб Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Бывший тренер лондонского «Челси» и «Эвертона» Фрэнк Лэмпард предложил свои услуги клубу «Ковентри» из Чемпионшипа. Специалист больше года находится без работы.

Команда на днях осталась без главного тренера, проработавшего на должности около восьми лет.

Об интересе со стороны Лэмпарда сообщил президент клуба Даг Кинг.

«Мы получили огромное количество резюме от высококлассных специалистов, одним из которых является Фрэнк. Однако очевидно, что мы находимся в международном перерыве. Мы будем оценивать все, а затем определим, кто войдет в шорт-лист, и тогда проведем собеседование», – заявил президент в интервью.

Коллектив в турнирной таблице Чемпионшипа занимает 17 место. За 15 сыгранных туров клуб набрал всего 16 очков.

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Фрэнк Лэмпард Чемпионшип Ковентри назначение тренера чемпионат Англии по футболу
Андрій Вітренко Источник: Sky Sports
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