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Украина. Премьер лига
12 ноября 2024, 11:55 | Обновлено 12 ноября 2024, 12:11
134
0

Футбол – объединяет. Оболонь провела благотворительный матч в Киеве

Приняли участие в игре представители клуба и украинской военной лиги

12 ноября 2024, 11:55 | Обновлено 12 ноября 2024, 12:11
134
0
Футбол – объединяет. Оболонь провела благотворительный матч в Киеве
ФК Оболонь

В понедельник, 11 ноября, представитель Украинской Премьер-лиги «Оболонь» организовал благотворительный поединок между сборными Оболони и Украинской военной лиги.

Событие прошло на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

Главная цель благотворительной встречи – продемонстрировать, что футбол объединяет, вдохновляет и предоставляет реабилитацию людям.

Перед и после поединка участники встречи обменялись памятными подарками. Военные подарили клубу сувениры, а руководители «Оболони» презентовали военным полезные для их дела вещи.

Как итог, матч закончился довольно символически – ничья со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались представители «Оболони» – 5:3.

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Оболонь Киев благотворительные матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: ФК Оболонь
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