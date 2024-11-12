Футбол – объединяет. Оболонь провела благотворительный матч в Киеве

В понедельник, 11 ноября, представитель Украинской Премьер-лиги «Оболонь» организовал благотворительный поединок между сборными Оболони и Украинской военной лиги.

Событие прошло на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

Главная цель благотворительной встречи – продемонстрировать, что футбол объединяет, вдохновляет и предоставляет реабилитацию людям.

Перед и после поединка участники встречи обменялись памятными подарками. Военные подарили клубу сувениры, а руководители «Оболони» презентовали военным полезные для их дела вещи.

Как итог, матч закончился довольно символически – ничья со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались представители «Оболони» – 5:3.