Денис КУЗЫК: «Вернидуб в перерыве просил добавить»

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал ничью с ковалевским «Колосом» (1:1) в матче 13-го тура УПЛ.

– Денис, какие мысли после игры?

– Результат , наверное что, закономерный – 1:1. У них были моменты, и у нас. То они брали инициативу в свои руки, то мы.

– На игру команда ехала из Киева полтора часа плюс начало матча было отложено из-за воздушной тревоги. Повлияло ли это на подготовку команды и на физические кондиции сегодня?

– Считаю, это все отговорки. Надо концентрироваться на своей игре, а не обращать внимание на все, что вне игры.

– Хорошее начало второго тайма, сразу забили. Что говорил Юрий Николаевич в перерыве?

– Чтобы немного добавляли в агрессии, брали больше на себя инициативу. Поэтому послушали тренера, вышли и забили. Затем пропустили досадный гол после стандарта. Это футбол, такое бывает.

– «Колос» очень много наносил ударов по воротам. Ожидали такого от соперника?

– Все команды бьют. Чтобы забить гол, надо бить, поэтому здесь нет ничего удивительного.

– На прошлой неделе ты получил вызов в молодежную сборную Украины. Как команда тебя поздравила? Готов к такому режиму нон-стоп?

– Ребята поздравили, пожелали теплые слова. Для меня большая честь, что меня вызывают представлять свою страну. Поэтому ничего страшного, что выходных не будет. Наоборот, это для меня радость – играть за сборную Украины.