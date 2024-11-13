Мбаппе и Холанд – не в топ-3. Определена лучшая девятка мира

Популярное интернет издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 11 лучших футболистов мира, которые на данный момент играют под 9-м номером.

Тройку рейтинга открыл сенсационный шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дёкереш. На его счету 23 забитых мяча и 4 голевые передачи в 18 матчах сезона.

На втором месте расположился польский бомбардир каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски. 36-летний ветеран переживает вторую молодость под руководством Ханси Флика и уже отметился 19 голами и 2 ассистами во всех турнирах.

Лучшей девяткой мира на данный момент признана английская звезда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. В 16 матчах этого сезона капитан сборной Англии имеет впечатляющие 17+9 по системе гол+пас.

Интересно, что ни Эрлинг Холанд, ни Килиан Мбаппе не попали даже в топ-3: норвежец занял 4-е место в рейтинге, а француз - 5-е.

Топ-11 лучших девяток мира по версии GiveMeSport: