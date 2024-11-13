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  4. Мбаппе и Холанд – не в топ-3. Определена лучшая девятка мира
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13 ноября 2024, 11:39 |
1120
1

Мбаппе и Холанд – не в топ-3. Определена лучшая девятка мира

Признание получил Гарри Кейн

13 ноября 2024, 11:39 |
1120
1
Мбаппе и Холанд – не в топ-3. Определена лучшая девятка мира
GiveMeSport

Популярное интернет издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 11 лучших футболистов мира, которые на данный момент играют под 9-м номером.

Тройку рейтинга открыл сенсационный шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дёкереш. На его счету 23 забитых мяча и 4 голевые передачи в 18 матчах сезона.

На втором месте расположился польский бомбардир каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски. 36-летний ветеран переживает вторую молодость под руководством Ханси Флика и уже отметился 19 голами и 2 ассистами во всех турнирах.

Лучшей девяткой мира на данный момент признана английская звезда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. В 16 матчах этого сезона капитан сборной Англии имеет впечатляющие 17+9 по системе гол+пас.

Интересно, что ни Эрлинг Холанд, ни Килиан Мбаппе не попали даже в топ-3: норвежец занял 4-е место в рейтинге, а француз - 5-е.

Топ-11 лучших девяток мира по версии GiveMeSport:

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Гарри Кейн Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Виктор Дьекереш Роберт Левандовски Маркус Тюрам Душан Влахович Джонатан Дэвид Серу Гирасси Иньяки Уильямс Александер Серлот рейтинг лучший игрок GiveMeSport Бавария Манчестер Сити Реал Мадрид Спортинг Лиссабон Барселона Интер Милан Ювентус Лилль Боруссия Дортмунд Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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potemkin78
Кейн как нападающий очень классный а вот фартовый шо утопленник
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