Известный тренер возглавил Ренн. Когда-то он работал в сборной Аргентины

Известный аргентинский специалист Хорхе Сампаоли возглавил представителя Лиги 1 команду «Ренн». Недавно клуб уволил главного тренера.

Стороны заключили соглашение на два сезона – до 2026 года. Остальные детали контракта клуб не разглашает.

Последним местом работы Хорхе был бразильский «Фламенго», в котором аргентинец пробыл меньше года.

Раньше аргентинец уже работал во французском клубе. Случилось подобное в сезоне-2021/22, когда наставник возглавлял «Марсель».

За тренерскую карьеру Сампаоли побывал во многих коллективах. Больше всего запомнился период в сборной Аргентине, с которой Хорхе провалился на чемпионате мира-2018.