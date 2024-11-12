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Франция
12 ноября 2024, 08:52 | Обновлено 12 ноября 2024, 09:09
628
0

Известный тренер возглавил Ренн. Когда-то он работал в сборной Аргентины

Хорхе Сампаоли решил еще раз попробовать свои силы в Лиге 1

12 ноября 2024, 08:52 | Обновлено 12 ноября 2024, 09:09
628
0
Известный тренер возглавил Ренн. Когда-то он работал в сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Сампаоли

Известный аргентинский специалист Хорхе Сампаоли возглавил представителя Лиги 1 команду «Ренн». Недавно клуб уволил главного тренера.

Стороны заключили соглашение на два сезона – до 2026 года. Остальные детали контракта клуб не разглашает.

Последним местом работы Хорхе был бразильский «Фламенго», в котором аргентинец пробыл меньше года.

Раньше аргентинец уже работал во французском клубе. Случилось подобное в сезоне-2021/22, когда наставник возглавлял «Марсель».

За тренерскую карьеру Сампаоли побывал во многих коллективах. Больше всего запомнился период в сборной Аргентине, с которой Хорхе провалился на чемпионате мира-2018.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Ренн
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