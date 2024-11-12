Известный тренер возглавил Ренн. Когда-то он работал в сборной Аргентины
Хорхе Сампаоли решил еще раз попробовать свои силы в Лиге 1
Известный аргентинский специалист Хорхе Сампаоли возглавил представителя Лиги 1 команду «Ренн». Недавно клуб уволил главного тренера.
Стороны заключили соглашение на два сезона – до 2026 года. Остальные детали контракта клуб не разглашает.
Последним местом работы Хорхе был бразильский «Фламенго», в котором аргентинец пробыл меньше года.
Раньше аргентинец уже работал во французском клубе. Случилось подобное в сезоне-2021/22, когда наставник возглавлял «Марсель».
За тренерскую карьеру Сампаоли побывал во многих коллективах. Больше всего запомнился период в сборной Аргентине, с которой Хорхе провалился на чемпионате мира-2018.
Le SRFC est heureux d’annoncer la nomination de 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 en tant qu’entraîneur de l’équipe professionnelle. ✍️— Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 11, 2024
Le technicien argentin de 64 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Rouge et Noir.#DegemerMatJorge
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