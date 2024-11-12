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12 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 12 ноября 2024, 11:02
413
0

Погиб игрок сборной Эквадора. Ему было всего 22 года

Причиной смерти стали последствия после ДТП

12 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 12 ноября 2024, 11:02
413
0
Погиб игрок сборной Эквадора. Ему было всего 22 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ангуло

Игрок сборной Эквадора и клуба «ЛДУ Кито» Марко Ангуло погиб в больнице 11 ноября. Футболист пробыл в коме 35 дней.

Причиной смерти спортсмена стала автокатастрофа, в которую попал Марко четвертого октября.

Машина, внутри которой находились четыре персоны и Ангуло, влетела в балку моста. После ДТП врачи диагностировали смерть двух участников.

Ангуло за свою карьеру провел 107 матчей на клубном уровне. Кроме того, полузащитник успел поиграть за местный «Индепендьенте дель Валье» и американский «Цинциннати».

На счету Марко было два сыгранных поединка в составе сборной Эквадора.

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сборная Эквадора по футболу ЛДУ Кито автокатастрофа Цинциннати (MLS) Индепендьенте дель Валье
Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
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