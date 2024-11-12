Погиб игрок сборной Эквадора. Ему было всего 22 года

Игрок сборной Эквадора и клуба «ЛДУ Кито» Марко Ангуло погиб в больнице 11 ноября. Футболист пробыл в коме 35 дней.

Причиной смерти спортсмена стала автокатастрофа, в которую попал Марко четвертого октября.

Машина, внутри которой находились четыре персоны и Ангуло, влетела в балку моста. После ДТП врачи диагностировали смерть двух участников.

Ангуло за свою карьеру провел 107 матчей на клубном уровне. Кроме того, полузащитник успел поиграть за местный «Индепендьенте дель Валье» и американский «Цинциннати».

На счету Марко было два сыгранных поединка в составе сборной Эквадора.