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Италия
13 ноября 2024, 07:59 | Обновлено 13 ноября 2024, 08:20
1398
2

ФОТО. У Дженоа появился звездный фанат. Помните такого?

Легендарный спортсмен WWE Андертейкер примерил на себя футболку клуба из Генуи

13 ноября 2024, 07:59 | Обновлено 13 ноября 2024, 08:20
1398
2
ФОТО. У Дженоа появился звездный фанат. Помните такого?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андертейкер

Легендарный спортсмен реслинг компании WWE Андертейкер появился в социальных сетях в футболке итальянской команды «Дженоа».

Рестлер стал одним из партнеров клуба Серии А, презентовав третий комплект формы.

Футболка выполнена в черном цвете с желтыми вставками. Заметить можно изображения небольших грифонов, разбросанных по всему периметру формы.

Андертейкер – культовый спортсмен компании WWE, который в течение 33 лет выступал на ринге. Рестлер в своем активе имеет большое количество трофеев. Он четырежды становился главным чемпионом компании, кроме того спортсмен был внесен в Зал славы WWE в 2022 году.

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Дженоа WWE чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрій Вітренко Источник: ФК Дженоа
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pricolist
ні, він фанат бабла. і в саудівській аравії був
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Saar
Гробовик
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