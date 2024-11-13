ФОТО. У Дженоа появился звездный фанат. Помните такого?
Легендарный спортсмен WWE Андертейкер примерил на себя футболку клуба из Генуи
Легендарный спортсмен реслинг компании WWE Андертейкер появился в социальных сетях в футболке итальянской команды «Дженоа».
Рестлер стал одним из партнеров клуба Серии А, презентовав третий комплект формы.
Футболка выполнена в черном цвете с желтыми вставками. Заметить можно изображения небольших грифонов, разбросанных по всему периметру формы.
Андертейкер – культовый спортсмен компании WWE, который в течение 33 лет выступал на ринге. Рестлер в своем активе имеет большое количество трофеев. Он четырежды становился главным чемпионом компании, кроме того спортсмен был внесен в Зал славы WWE в 2022 году.
⏳⚫️🍯 pic.twitter.com/go87j1WHkq— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2024
GENOA CFC x UNDERTAKER— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2024
⚫️🍯 pic.twitter.com/SP11CuRKF5
𝐈𝐓 𝐆𝐎𝐓 𝐃𝐀𝐑𝐊𝐄𝐑 ⚫️🍯 pic.twitter.com/noVg6T5Quy— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2024
𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫 wearing Genoa 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝 jersey ⚫️🍯 pic.twitter.com/A3UDxHLNHt— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2024
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