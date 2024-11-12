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Украина. Премьер лига
12 ноября 2024, 07:20 | Обновлено 12 ноября 2024, 07:45
1254
0

Источник: Рух близок к подписанию экс-игрока Серии А

Брайан Оддеи пребывает на просмотре во львовском клубе

12 ноября 2024, 07:20 | Обновлено 12 ноября 2024, 07:45
1254
0
Источник: Рух близок к подписанию экс-игрока Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Оддеи

Воспитанник итальянского клуба «Сассуоло» Брайан Оддеи приехал во Львов на просмотр в команду «Рух». Коллектив УПЛ желает усилить атакующую линию с помощью трансфера.

Игрок, пока что, находится в статусе свободного агента. Последней командой Брайана был «ДАК 1904 Дунайска Стреда» из Словакии. В составе клуба футболист провел всего одну игру.

Также Брайан побывал в хорватском клубе «Рудеш» (19 матчей), а еще провел 11 матчей за «Кротоне» в Серии В.

По большей мере вингер выступал за молодежку «Сассуоло», однако на счету Оддеи имеется семь игр за основную команду в Серии А. В этим матчах Оддеи оформил два ассиста.

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Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Серия A чемпионат Италии по футболу Сассуоло ДАК 1904 Дунайска Стреда Кротоне
Андрій Вітренко Источник: Футбол 24
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