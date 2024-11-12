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12 ноября 2024, 01:28 | Обновлено 12 ноября 2024, 01:56
215
0

ФОТО. День рождение на миллион $. Ты позавидуешь 1-летней дочери Неймара

Абсолютно нереальный уровень роскоши на дне рождения 1-летней девочки

12 ноября 2024, 01:28 | Обновлено 12 ноября 2024, 01:56
215
0
ФОТО. День рождение на миллион $. Ты позавидуешь 1-летней дочери Неймара
Instagram. Неймар, Бруна Бьянкарди и их дочь Мави

Девушка НеймараБруна Бьянкарди – опубликовала фото и видео с дня рождения их дочери – Мави.

Атмосфера поражает своей роскошью – все сделано на высшем уровне и в сети уже назвали эту вечеринку «День рождения на миллион долларов».

Мави исполнился один годик, но Неймар и Бруна решили порадовать девушку потрясающим антуражем в стилистике фильма «Барби».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девочке был подарен огромный торт, множество сладостей и шариков, к ней пришли в гости аниматоры, герои мультфильмов, также были приглашены друзья и близкие семьи.

И стоит отметить, что Мави очень похожа на Неймара!

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Неймар фото lifestyle сборная Бразилии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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