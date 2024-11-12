ФОТО. День рождение на миллион $. Ты позавидуешь 1-летней дочери Неймара
Абсолютно нереальный уровень роскоши на дне рождения 1-летней девочки
Девушка Неймара – Бруна Бьянкарди – опубликовала фото и видео с дня рождения их дочери – Мави.
Атмосфера поражает своей роскошью – все сделано на высшем уровне и в сети уже назвали эту вечеринку «День рождения на миллион долларов».
Мави исполнился один годик, но Неймар и Бруна решили порадовать девушку потрясающим антуражем в стилистике фильма «Барби».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девочке был подарен огромный торт, множество сладостей и шариков, к ней пришли в гости аниматоры, герои мультфильмов, также были приглашены друзья и близкие семьи.
И стоит отметить, что Мави очень похожа на Неймара!
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