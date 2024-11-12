ФОТО. День рождение на миллион $. Ты позавидуешь 1-летней дочери Неймара

Девушка Неймара – Бруна Бьянкарди – опубликовала фото и видео с дня рождения их дочери – Мави.

Атмосфера поражает своей роскошью – все сделано на высшем уровне и в сети уже назвали эту вечеринку «День рождения на миллион долларов».

Мави исполнился один годик, но Неймар и Бруна решили порадовать девушку потрясающим антуражем в стилистике фильма «Барби».

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Девочке был подарен огромный торт, множество сладостей и шариков, к ней пришли в гости аниматоры, герои мультфильмов, также были приглашены друзья и близкие семьи.

И стоит отметить, что Мави очень похожа на Неймара!