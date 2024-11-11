Цифры и факты. Важнейшие события 13-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 13-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» одерживает 10-ю победу в нынешнем сезоне, а «Полесье» терпит 10-е поражение в УПЛ.

Общая беспроигрышная серия динамовцев достигает 14 матчей (+12=2), а домашняя – 17 (+14=3).

«Бело-синие» реализовывают 14-й пенальти подряд.

40-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Александр Шовковский (+33=5-2, 98-28), 50-й в рядах киевлян – Владимир Бражко (ЧУ – 36, КУ – 2, ЕК – 12).

Андрей Ярмоленко забивает 150-й мяч за «Динамо» (ЧУ – 110, КУ – 19, ЕК – 21), а Владислав Ванат – 40-й в карьере (ЧУ – 35, КУ – 1, ЕК – 3, СУ – 1).

«Полесье» обновляет личный рекорд, обходясь без ничьих в гостях 5 игр кряду (+3-2).

Богдан Михайличенко становится «обладателем» 10-й красной карточки зелено-желтых в элитном дивизионе.

«Шахтер», 4-й раз подряд взяв верх над «Зарей» (мячи 11-3), празднует 20-ю викторию в домашних баталиях с луганчанами.

Горняки обновляют три рекорда УПЛ, одержав 90-ю волевую победу и совершив камбек во встречах с «Зарей» в общем 9-й раз, а на своем поле – 6-й.

Оранжево-черные продлевают победную домашнюю серию до 5 игр (мячи 19-5), общую голевую – до 11, а безничейную в родных стенах – до 15 (+14-1).

Дончане реализовывают 6-й пенальти кряду.

Горняки забивают 127-й мяч «Заре» в чемпионатах Украины и повторяют личное достижение, установленное в поединках с «Мариуполем».

100-й матч за «Шахтер» проводят Артем Бондаренко (ЧУ – 72, КУ – 6, ЕК – 22) и Александр Зубков (ЧУ – 68, КУ – 10, ЕК – 22).

4-й раз поражает ворота черно-бело-красных Артем Бондаренко.

Безничейная серия «Зари» достигает 15 игр (+5-10).

Жордан становится автором 15-го автогола луганчан в УПЛ.

«Александрия» празднует 10-ю викторию в сезоне-2024/25.

Подопечные Руслана Ротаня одерживают 4-ю победу подряд (мячи 7-1).

Черно-желто-зеленые продлевают общую беспроигрышную серию до 17 игр (+12=5), устанавливая новый личный рекорд, домашнюю – до 10 (+8=2), а голевую в родных стенах - до 12.

Горожане исполняют 60-й пенальти в УПЛ и 50-й раз его реализовывают.

Мигел Кампуш становится автором 5-го хет-трика сезона-2024/25. При этом первый его гол в ворота «Карпат» оказывается 18 500-м в истории чемпионатов Украины.

ФК Александрия. Мигел Кампуш (в центре)

На 415-й минуте завершается рекордная сухая серия «Карпат».

«Оболонь» становится автором 30-й победы гостей в этом сезоне.

Подопечные Сергея Шищенко прерывают сразу четыре «рекордные» серии на чужих полях: проигрышную и с пропущенными голами – из 6 матчей, безвыигрышную – из 15 (=5-10) и безголевую – на 525-й минуте. Последний раз «пивовары» брали очки на выезде и не пропускали 28 апреля – 0:0 с «Зарей», а побеждали хозяев – 1 октября 2023 года – 1:0 с «Минаем».

ЛНЗ завершает три своих рекордных серии: общую с забитыми мячами – из 7 игр, а также домашние беспроигрышную и голевую – из 4-х (+3=1). Последний раз «сиреневые» оставались на «сухом пайке» 1 сентября – 0:1 в гостях с «Динамо», а уступали соперникам в родных стенах и не забивали – 12 августа – 0:2 с «Александрией».

«Верес» с 7-й попытки впервые выигрывает у «Руха».

Ровенчане становятся автором 40-й победы хозяев в сезоне-2024/25.

Валерий Кучеров проводит 90-й матч за красно-черных в чемпионатах Украины и повторяет клубный рекорд Владимира Новака 29-летней давности.

Мяч, забитый Виталием Дахновским, оказывается 50-м, пропущенным желто-черными в УПЛ при Виталии Пономареве.

«Колос» делает 40-ю ничью в элитном дивизионе, в том числе 20-ю на своем поле.

Джованни Боливар на 388-й минуте прерывает безголевую серию ковалевцев во встречах с «Кривбассом».

«Ворскла» празднует 10-ю викторию на поле «Черноморца».

Полтавчане берут верх над одесситами в общем 5-й раз подряд (мячи 7-2), а в гостях – 7-й (мячи 11-2).

Команды Юрия Максимова одерживают 80-ю победу в чемпионатах Украины, а коллективы Александра Бабича терпят 90-е поражение во всех турнирах (ЧУ – 81, КУ – 6, ЕК – 3), в том числе «Черноморец» – 50-е (ЧУ – 45, КУ – 5).

Домашняя безголевая серия «моряков» во встречах с бело-зелеными достигает 358 минут.

«Левый берег» подписывает первую мировую с гостями (в 7-й игре).

Общая безголевая серия подопечных Виталия Первака достигает 723-х минут, а домашняя – 421-й.

«Ингулец» проводит 10-й сухой матч на чужих полях.

«Красно-желтые» устанавливают два личных антирекорда, продлив общую и гостевую безвыигрышную серии до 14 игр (=6-8).

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Павел Ориховский («Колос»), 100-й – Евгений Смирный («Александрия»), 50-й – Илья Квасница («Рух») и Эмиль Мустафаев («Полесье»).

110-й мяч в УПЛ забивает Андрей Ярмоленко, 35-й – Владислав Ванат, 10-й -– Егор Твердохлеб, 1-й - Джованни Боливар (в 8-й игре).

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Денис Ндукве («Ворскла»).

3-й матч подряд поражает ворота соперников Артем Бондаренко.

17-й пенальти из 18 реализовывает Андрей Ярмоленко, 5-й из 5–- Артем Бондаренко.

Егор Твердохлеб становится автором 30-го гола «джокеров» в сезоне-2024/25.

10-й сухой матч в чемпионатах Украины проводят Георгий Ермаков и Алексей Паламарчук.

2-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Богдан Михайличенко.

30-й раз назначает пенальти в ворота гостей арбитр из Днепра Виталий Романов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ