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12 ноября 2024, 00:17 |
371
1

Ямал – 3-й. Кто лидер? Определен главный фаворит на Золотой мяч 2025 года

Главным фаворитом на награду является Винисиус Жуниор

12 ноября 2024, 00:17 |
371
1
Ямал – 3-й. Кто лидер? Определен главный фаворит на Золотой мяч 2025 года
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025.

Первую позицию в рейтинге занимает звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор. За бразильцем разместились лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и талантливый вингер «Барселоны» Ламин Ямал.

На четвертой позиции разместился звезда «Реала» Килиан Мбаппе, а Гарри Кейн идет пятым.

В топ-10 рейтинга попали также Роберт Левандовски, Букайо Сака, Коул Палмер, Мохамед Салах и Флориан Вирц.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025 по версии GiveMeSport

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Винисиус Жуниор Ламин Ямал Килиан Мбаппе Гарри Кейн Эрлинг Холанд Роберт Левандовски Букайо Сака Коул Палмер Мохамед Салах Флориан Вирц Золотой мяч GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Viktor Shvachko
Це вже вершина болтовні ні про що! За рік, що завгодно може приключитися...
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