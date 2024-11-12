Ямал – 3-й. Кто лидер? Определен главный фаворит на Золотой мяч 2025 года
Главным фаворитом на награду является Винисиус Жуниор
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025.
Первую позицию в рейтинге занимает звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор. За бразильцем разместились лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и талантливый вингер «Барселоны» Ламин Ямал.
На четвертой позиции разместился звезда «Реала» Килиан Мбаппе, а Гарри Кейн идет пятым.
В топ-10 рейтинга попали также Роберт Левандовски, Букайо Сака, Коул Палмер, Мохамед Салах и Флориан Вирц.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025 по версии GiveMeSport
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