Ямал – 3-й. Кто лидер? Определен главный фаворит на Золотой мяч 2025 года

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025.

Первую позицию в рейтинге занимает звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор. За бразильцем разместились лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и талантливый вингер «Барселоны» Ламин Ямал.

На четвертой позиции разместился звезда «Реала» Килиан Мбаппе, а Гарри Кейн идет пятым.

В топ-10 рейтинга попали также Роберт Левандовски, Букайо Сака, Коул Палмер, Мохамед Салах и Флориан Вирц.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025 по версии GiveMeSport