Не Холанд и не Палмер. Назван лучший игрок АПЛ на данный момент

Перед ноябрьской международной паузой популярное интернет-издание Goal.com составило рейтинг из 10 лучших футболистов Английской Премьер-лиги 2024/25.

Тройку топа открыл норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На счету звездного страйкера 12 голов в 11 матчах этого розыгрыша чемпионата, а его команда сейчас идет второй в турнирной таблице.

На втором месте расположился уже экс-игрок «горожан» – английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер. Хавбек оформил 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 11 поединках, чем помог «синим» забраться на 3-ю строчку чемпионата.

Лучшим футболистом сезона в АПЛ на данный момент признан Мохамед Салах. Египетский вингер переживает вторую молодость под руководством Арне Слота, набрав уже 8+6 очков по системе гол+пас. После 11 туров его «Ливерпуль» является лидером АПЛ.

Топ-10 лучших футболистов Английской Премьер-лиги 2024/25 на данный момент по версии Goal.com: