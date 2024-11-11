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  4. Не Холанд и не Палмер. Назван лучший игрок АПЛ на данный момент
Англия
11 ноября 2024, 15:35 |
748
0

Не Холанд и не Палмер. Назван лучший игрок АПЛ на данный момент

Признание получил Мохамед Салах

11 ноября 2024, 15:35 |
748
0
Не Холанд и не Палмер. Назван лучший игрок АПЛ на данный момент
Goal.com

Перед ноябрьской международной паузой популярное интернет-издание Goal.com составило рейтинг из 10 лучших футболистов Английской Премьер-лиги 2024/25.

Тройку топа открыл норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На счету звездного страйкера 12 голов в 11 матчах этого розыгрыша чемпионата, а его команда сейчас идет второй в турнирной таблице.

На втором месте расположился уже экс-игрок «горожан» – английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер. Хавбек оформил 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 11 поединках, чем помог «синим» забраться на 3-ю строчку чемпионата.

Лучшим футболистом сезона в АПЛ на данный момент признан Мохамед Салах. Египетский вингер переживает вторую молодость под руководством Арне Слота, набрав уже 8+6 очков по системе гол+пас. После 11 туров его «Ливерпуль» является лидером АПЛ.

Топ-10 лучших футболистов Английской Премьер-лиги 2024/25 на данный момент по версии Goal.com:

  • 1. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  • 2. Коул Палмер («Челси»)
  • 3. Эрлинг Холанд («Ман Сити»)
  • 4. Букайо Сака («Арсенал»)
  • 5. Райан Граверберх («Ливерпуль»)
  • 6. Бриан Мбемо («Брентфорд»)
  • 7. Крис Вуд («Ноттингем Форест»)
  • 8. Луис Диас («Ливерпуль»)
  • 9. Дэнни Уэлбек («Брайтон»)
  • 10. Кертис Джонс («Ливерпуль»)
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Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
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