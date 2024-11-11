Реал нашел неожиданную замену для Милитао. Это игрок сборной Марокко

Мадридский «Реал» интересуется марокканским центральным защитником баскского «Реал Сосьедада» Найефом Агердом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Права на 28-летнего футболиста принадлежат лондонскому «Вест Хэму», но этот сезон на правах аренды он проводит в Сан-Себастьяне.

В нынешней кампании Найеф Агерд провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Эдер Милитао выбыл до завершения сезона 2024/25 из-за травмы крестообразных связок колена.