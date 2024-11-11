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  4. Реал нашел неожиданную замену для Милитао. Это игрок сборной Марокко
Испания
11 ноября 2024, 17:04 |
513
0

Реал нашел неожиданную замену для Милитао. Это игрок сборной Марокко

Найеф Агерд может стать игроком королевского клуба

11 ноября 2024, 17:04 |
513
0
Реал нашел неожиданную замену для Милитао. Это игрок сборной Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Найеф Агерд

Мадридский «Реал» интересуется марокканским центральным защитником баскского «Реал Сосьедада» Найефом Агердом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Права на 28-летнего футболиста принадлежат лондонскому «Вест Хэму», но этот сезон на правах аренды он проводит в Сан-Себастьяне.

В нынешней кампании Найеф Агерд провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Эдер Милитао выбыл до завершения сезона 2024/25 из-за травмы крестообразных связок колена.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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