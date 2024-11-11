Реал нашел неожиданную замену для Милитао. Это игрок сборной Марокко
Найеф Агерд может стать игроком королевского клуба
Мадридский «Реал» интересуется марокканским центральным защитником баскского «Реал Сосьедада» Найефом Агердом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
Права на 28-летнего футболиста принадлежат лондонскому «Вест Хэму», но этот сезон на правах аренды он проводит в Сан-Себастьяне.
В нынешней кампании Найеф Агерд провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Эдер Милитао выбыл до завершения сезона 2024/25 из-за травмы крестообразных связок колена.
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