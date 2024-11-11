«Все объясню». Аморин расказал о судьбе ван Нистелроя в МЮ

Португальский специалист Рубен Аморим, который уже в ближайшее время приступит к исполнению обязанностей главного тренера «Манчестер Юнайтед». Португалец рассказал, что будет с Рудом ван Нистерроем, ныне тренирующим команду.

Руд ван Нистелрой – легенда Манчестер Юнайтед. Он проделал отличную работу. Останется ли он? Я должен с ним поговорить в ближайшие часы, а потом все объясню. Подождем», – сказал Аморим.

Под руководством Ван Нистелроя «Манчестер Юнайтед» одержал 3 победы и 1 раз сыграл вничью.

Ранее сообщалось, что капитан «красных дьяволов» обратился к Рубену Амориму.