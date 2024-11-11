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Англия
11 ноября 2024, 16:17 | Обновлено 11 ноября 2024, 16:18
922
0

ВИДЕО. Фанаты Челси «разнесли» конкурента Мудрика за матч с Арсеналом

Нони Мадуэке попал под жесткую критику

11 ноября 2024, 16:17 | Обновлено 11 ноября 2024, 16:18
922
0
ВИДЕО. Фанаты Челси «разнесли» конкурента Мудрика за матч с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

Фанаты «Челси» набросились с критикой на вингера своей команды Нони Мадуэке за его действия в матче 11-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1).

Внимание болельщиков привлекла игра 22-летнего футболиста в моменте, когда канониры открыли счет во встрече.

Нони не ускорился даже прямо перед самым голом, когда Габриэль Мартинелли оказался на ударной позиции перед вратарем Челси Робертом Санчесом.

Такие действия Мадуэке вызвали шквал критики со стороны болельщиков, призывавших посадить игрока на скамейку запасных и больше не выпускать его в стартовом составе, предоставив тем самым шанс украинцу Михаилу Мудрику.

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Нони Мадуэке Челси Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси - Арсенал фанаты
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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