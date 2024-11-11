Шахтер, обыграв Зарю, отпраздновал волевой юбилей

В матче с «Зарей» (2:1) «Шахтер» отпраздновал 90-ю волевую викторию в чемпионатах Украины, став первым клубом, достигшим этого рубежа. 44 раза дончане добивались успеха, уступая соперникам в счете по ходу встречи, дома и 46 – в гостях. Проявив волю, горняки выигрывали у 29 команд элитного дивизиона. При этом чаще всего совершали камбек в поединках с «Зарей» – 9 раз (рекорд УПЛ), «Ворсклой», «Днепром» и «Мариуполем» – по 6. Львиную долю волевых побед «Шахтер» одержал под руководством Мирчи Луческу – 34, Валерия Яремченко – 20 и Паулу Фонсеки – 10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные волевые победы Шахтера в чемпионатах Украины