Шахтер, обыграв Зарю, отпраздновал волевой юбилей
Горняки совершили рекордный 90-й камбек в чемпионатах Украины
В матче с «Зарей» (2:1) «Шахтер» отпраздновал 90-ю волевую викторию в чемпионатах Украины, став первым клубом, достигшим этого рубежа. 44 раза дончане добивались успеха, уступая соперникам в счете по ходу встречи, дома и 46 – в гостях. Проявив волю, горняки выигрывали у 29 команд элитного дивизиона. При этом чаще всего совершали камбек в поединках с «Зарей» – 9 раз (рекорд УПЛ), «Ворсклой», «Днепром» и «Мариуполем» – по 6. Львиную долю волевых побед «Шахтер» одержал под руководством Мирчи Луческу – 34, Валерия Яремченко – 20 и Паулу Фонсеки – 10.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные волевые победы Шахтера в чемпионатах Украины
|
ВП
|
Дата
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
21.05.1992
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Торпедо
|
2:1 (г)
|
10-я
|
20.09.1995
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Николаев
|
3:2 (д)
|
20-я
|
24.09.1998
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Металлург З
|
3:2 (г)
|
30-я
|
15.04.2001
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Днепр
|
3:1 (д)
|
40-я
|
13.05.2007
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Арсенал
|
2:1 (г)
|
50-я
|
12.12.2009
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Ильичевец
|
2:1 (д)
|
60-я
|
20.10.2012
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Ильичевец
|
2:1 (д)
|
70-я
|
12.12.2016
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Динамо
|
4:3 (г)
|
80-я
|
14.09.2019
|
Луиш КАШТРУ
|
Заря
|
4:3 (д)
|
90-я
|
10.11.2024
|
Марино ПУШИЧ
|
Заря
|
3:1 (д)
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