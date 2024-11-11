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Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 13:43 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:11
87
1

Шахтер, обыграв Зарю, отпраздновал волевой юбилей

Горняки совершили рекордный 90-й камбек в чемпионатах Украины

11 ноября 2024, 13:43 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:11
87
1
Шахтер, обыграв Зарю, отпраздновал волевой юбилей

В матче с «Зарей» (2:1) «Шахтер» отпраздновал 90-ю волевую викторию в чемпионатах Украины, став первым клубом, достигшим этого рубежа. 44 раза дончане добивались успеха, уступая соперникам в счете по ходу встречи, дома и 46 – в гостях. Проявив волю, горняки выигрывали у 29 команд элитного дивизиона. При этом чаще всего совершали камбек в поединках с «Зарей» – 9 раз (рекорд УПЛ), «Ворсклой», «Днепром» и «Мариуполем» – по 6. Львиную долю волевых побед «Шахтер» одержал под руководством Мирчи Луческу – 34, Валерия Яремченко – 20 и Паулу Фонсеки – 10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные волевые победы Шахтера в чемпионатах Украины

ВП

Дата

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1-я

21.05.1992

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Торпедо

2:1 (г)

10-я

20.09.1995

Владимир САЛЬКОВ

Николаев

3:2 (д)

20-я

24.09.1998

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Металлург З

3:2 (г)

30-я

15.04.2001

Виктор ПРОКОПЕНКО

Днепр

3:1 (д)

40-я

13.05.2007

Мирча ЛУЧЕСКУ

Арсенал

2:1 (г)

50-я

12.12.2009

Мирча ЛУЧЕСКУ

Ильичевец

2:1 (д)

60-я

20.10.2012

Мирча ЛУЧЕСКУ

Ильичевец

2:1 (д)

70-я

12.12.2016

Паулу ФОНСЕКА

Динамо

4:3 (г)

80-я

14.09.2019

Луиш КАШТРУ

Заря

4:3 (д)

90-я

10.11.2024

Марино ПУШИЧ

Заря

3:1 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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FunnyCat_____
ювілейний раз арбітру грошей дали?
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