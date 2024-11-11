Рух проведет спарринг с представителем Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, расположение «Руха» покинули Роман Дидык, Виталий Роман, Олег Федор, Игорь Краснопир, Илья Квасница, которые вызваны в молодежную сборную Украины, легионер Фредди Плюмен находится в рядах сборной Гваделупы, а Маркиян Бакус – юниорской сборной Украины.

По имеющимся данным, во время паузы в УПЛ львовяне 17 ноября проведут спарринг с второлиговым ФК «Куликов-Белка» с привлечением группы игроков молодежного состава.

Сейчас в активе «Руха» 15 очков и он девятый в УПЛ, а следующий календарный поединок проведет 24 ноября – с «Левым Берегом».

Ранее нападающий львовского «Руха» Юрий Климчук прокомментировал поражение от «Вереса».