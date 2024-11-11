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  4. Ярмоленко вошел в десятку лучших бомбардиров-пенальтистов УПЛ
Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 13:08 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:15
446
0

Ярмоленко вошел в десятку лучших бомбардиров-пенальтистов УПЛ

Хавбек киевлян реализовал 17-й пенальти подряд в чемпионатах Украины

11 ноября 2024, 13:08 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:15
446
0
Ярмоленко вошел в десятку лучших бомбардиров-пенальтистов УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Полесьем» (2:1) Андрей Ярмоленко забил 17-й подряд мяч с одиннадцатиметровой отметки в чемпионатах Украины. Более продолжительную голевую пенальтийскую серию имел только Васил Гигиадзе. Единственную до сего времени осечку в УПЛ Ярмоленко совершил 22 июля 2012 года в гостевом матче «Динамо» с «Арсеналом», когда голкипер «канониров» Юрий Панькив парировал премьерный удар Андрея с «точки».

Между тем с 17 голами Ярмоленко, обойдя Евгения Селезнева и Александра Косырина, вошел в топ-10 бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины. Причем в этой десятке у него наилучшая реализацию 11-метровых – 94,4%.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок

Клубы*

Голы

Удары

%

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс, Нефтяник

27

30

90,0

2.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

24

28

85,7

3.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

24

29

82,8

4.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,

23

25

92,0

Ильичевец, Ворскла

5.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень, Металлург Д

20

24

83,3

6.

Сергей МИЗИН

Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,

18

20

90,0

Металлист, Карпаты

7.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

17

18

94,4

8.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр, Таврия

17

19

89,5

9.

Марко ДЕВИЧ

Металлист, Шахтер

17

20

85,0

10.

Сергей БЕЖЕНАР

Днепр, Динамо, ЦСКА

17

21

81,0

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы

Серия

Период

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс

19

21.04.2001 - 26.03.2006

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

17*

06.04.2014 - 10.11.2024

3.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень

13

17.07.1994 - 14.05.1999

Сергей РЕБРОВ

Динамо

13

30.08.1998 - 04.03.2007

5.

Марко ДЕВИЧ

Металлист

12

23.09.2007 - 07.08.2010

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Металлург Д, Ильичевец

12

17.07.2002 - 31.10.2010

Арсенал

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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