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  4. ПАХОЛЮК: «Могли забивать не один гол, не два, а гораздо больше»
Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 13:52 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:09
207
0

ПАХОЛЮК: «Могли забивать не один гол, не два, а гораздо больше»

Вратарь «Колоса» прокомментировал матч против «Кривбасса»

11 ноября 2024, 13:52 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:09
207
0
ПАХОЛЮК: «Могли забивать не один гол, не два, а гораздо больше»
УПЛ. Иван Пахолюк

Голкипер «Колоса» Иван Пахолюк ответил на несколько вопросов после ничейного поединка против «Кривбасса» в рамках 13-го тура УПЛ (1:1).

– Иван, во-первых, поздравляем с дебютным вызовом в молодежную сборную Украины. Во-вторых, поздравляем с тем, что ты уже закрепился в основе «Колоса». Как тебе вообще тот период матчей, который ты проводишь, как ты вообще чувствуешь себя на этой позиции, скажем так, уже основного голкипера?

– Спасибо большое за поздравление, очень приятно. Это мой труд, работаю, как всегда, на полную, а там тренерский штаб выбирает, кого ставить и кого вызывать в сборную.

– Более опытные голкиперы подсказывают ли, как вы работаете на тренировках?

– Да, конечно, у нас очень хорошая атмосфера в коллективе, во вратарском цехе. Поэтому все нравится, все друг друга поддерживаем, очень круто.

– Матч против «Кривбасса», как бы ты оценил действия команды?

– Очень хорошая игра, немного где-то не хватило реализации, могли забивать не один гол, не два, не три, могли больше забивать, но где-то не получается у нас. Но команда набирает очки, это самое главное сейчас. Надо выигрывать, с каждой игрой есть моменты, очень хорошо играем, где-то не хватает.

– Следующий матч будет после паузы на сборной, ты отправляешься в молодежную сборную. С какими мыслями будешь в сборной?

– С обычными мыслями: работаю, готовлюсь дальше. Это для меня такое освобождение. Моя задача работать дальше и выполнять свою задачу.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Колос Ковалевка
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