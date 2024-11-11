Капитан Динамо рискует не помочь сборной Украины в Лиге наций. Почему?
Виталий Буяльский получил повреждение в матче УПЛ
Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский может пропустить заключительный сбор национальной сборной Украины в 2024 году. Футболист получил повреждение в матче против «Полесья».
«О сборной еще ничего не могу сказать наверняка, ведь у меня есть небольшое повреждение», – неожиданно заявил Виталий.
Сергей Ребров вызвал Виталия Буяльского, чтобы заменить травмированного вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова.
В ноябре «сине-желтые» проведут заключительные матчи группового этапа Лиги наций. 16 ноября подопечные Сергея Реброва встретятся с Грузией, а 19 – будут играть против Албании.
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