Мельгоса объяснил, почему не вызвал в сборную игроков Динамо и Шахтера

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса объяснил, почему не вызвал в состав молодежной команды многих футболистов из киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера»:

«Относительно формирования списка на этот тренировочный сбор, то мы, конечно же, учитываем, что этот отрезок сезона очень насыщенный для клубов, таких, как «Динамо» и «Шахтер», которые участвуют в европейских соревнованиях. И, соответственно, это возможность немного разгрузить ряд игроков из этих клубов.

В том числе, такие изменения позволяют привлечь к процессу новых футболистов для построения команды на будущее. А также это может позволить нам повторно просмотреть футболистов, которые уже привлекались в сборную U-21».

Напомним, на ноябрьские сборы Мельгоса вызвал из «Динамо» лишь Брагару и Нещерета, а от «Шахтера» в сборную поехал только Николай Огарков.