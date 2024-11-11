Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мельгоса объяснил, почему не вызвал в сборную игроков Динамо и Шахтера
Молодежные турниры
11 ноября 2024, 12:41 |
441
1

Мельгоса объяснил, почему не вызвал в сборную игроков Динамо и Шахтера

Главный тренер молодежки решил разгрузить ряд игроков

11 ноября 2024, 12:41 |
441
1
Мельгоса объяснил, почему не вызвал в сборную игроков Динамо и Шахтера
УАФ. Унаи Мельгоса

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса объяснил, почему не вызвал в состав молодежной команды многих футболистов из киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера»:

«Относительно формирования списка на этот тренировочный сбор, то мы, конечно же, учитываем, что этот отрезок сезона очень насыщенный для клубов, таких, как «Динамо» и «Шахтер», которые участвуют в европейских соревнованиях. И, соответственно, это возможность немного разгрузить ряд игроков из этих клубов.

В том числе, такие изменения позволяют привлечь к процессу новых футболистов для построения команды на будущее. А также это может позволить нам повторно просмотреть футболистов, которые уже привлекались в сборную U-21».

Напомним, на ноябрьские сборы Мельгоса вызвал из «Динамо» лишь Брагару и Нещерета, а от «Шахтера» в сборную поехал только Николай Огарков.

По теме:
Известна реакция Буткевича на провальный матч Полесья против Динамо в УПЛ
Капитан Динамо рискует не помочь сборной Украины в Лиге наций. Почему?
Ярмоленко забил 150-й мяч за Динамо. Больше только у двух игроков
Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21 Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 11 ноября 2024, 07:48 7
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира

Лидирует в рейтинге Наоя Иноуэ

«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
Футбол | 11 ноября 2024, 08:20 7
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала

Карло вернет Лунина на скамейку запасных

Реал нацелился на подписание чемпиона мира. Он играет в Саудовской Аравии
Футбол | 11.11.2024, 11:53
Реал нацелился на подписание чемпиона мира. Он играет в Саудовской Аравии
Реал нацелился на подписание чемпиона мира. Он играет в Саудовской Аравии
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
Футбол | 11.11.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
Футбол | 10.11.2024, 21:53
Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Адекватний тренер. Успіху дебютантам.  
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
09.11.2024, 18:59
Футбол
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
09.11.2024, 16:33 5
Футбол
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 7
Футбол
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
09.11.2024, 19:21 2
Футбол
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
10.11.2024, 08:50 1
Бокс
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
09.11.2024, 19:38
Бокс
У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
09.11.2024, 20:42 1
Футбол
«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
10.11.2024, 15:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем