Роналду получил самый престижный трофей Португалии

Форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал обладателем престижной португальской награды Quinas de Platina. Трофей считается самым престижным признаком от Ферации футбола Португалии.

Награду Криштиану получил за свою лепту в результаты национальной команды.

На счету Роналду 216 матчей за сборную, в которых отличился 133 голами и 45 ассистами.

Напомним, что вместе с национальной командой Португалии нападающий поднимал над головой трофей чемпионата Европы-2016 и Лиги наций-2019.

«Я горжусь тем, что получил этот трофей – мне кажется, что это не конец, а начало. Много гордости, много жертв, много работы. Я мечтал провести первый матч за сборную, потом 25, 50, потом достичь трехзначных цифр. Я начал думать о 150-й игре, о 200-й.

Я играл в нескольких клубах, выиграл много трофеев, но нет ничего лучше, чем играть за сборную, представлять свою страну, свою культуру, своих детей», – сказал Роналду.