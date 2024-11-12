Роналду получил самый престижный трофей Португалии
Нападающий стал обладателем титула Quinas de Platina
Форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал обладателем престижной португальской награды Quinas de Platina. Трофей считается самым престижным признаком от Ферации футбола Португалии.
Награду Криштиану получил за свою лепту в результаты национальной команды.
На счету Роналду 216 матчей за сборную, в которых отличился 133 голами и 45 ассистами.
Напомним, что вместе с национальной командой Португалии нападающий поднимал над головой трофей чемпионата Европы-2016 и Лиги наций-2019.
«Я горжусь тем, что получил этот трофей – мне кажется, что это не конец, а начало. Много гордости, много жертв, много работы. Я мечтал провести первый матч за сборную, потом 25, 50, потом достичь трехзначных цифр. Я начал думать о 150-й игре, о 200-й.
Я играл в нескольких клубах, выиграл много трофеев, но нет ничего лучше, чем играть за сборную, представлять свою страну, свою культуру, своих детей», – сказал Роналду.
O capitão 🫡🇵🇹 #QuinasDeOuro2024 pic.twitter.com/nNSGHhHxWq— Portugal (@selecaoportugal) November 12, 2024
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