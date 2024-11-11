Арсенал желает приобрести игрока Спортинга. О ком идет речь?
Защитник Усман Диоманде попал в поле зрения лондонского клуба
Лондонский «Арсенал» внимательно следит за развитием защитника «Спортинга» Усмана Диоманде. Канониры уже как 12-й месяц наблюдают за ивуарийским игроком.
Руководство английского клуба серьезно настроено купить футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 66 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее «Арсенал» делал трансферное предложение по игроку, однако получил отказ.
Кроме того, на защитника охотятся лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария».
20-летний футболист в этом сезоне отыграл 14 матчей. Результативными действиями Усман пока не отличился.
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