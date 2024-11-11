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Англия
11 ноября 2024, 12:05 | Обновлено 11 ноября 2024, 12:07
313
0

Арсенал желает приобрести игрока Спортинга. О ком идет речь?

Защитник Усман Диоманде попал в поле зрения лондонского клуба

11 ноября 2024, 12:05 | Обновлено 11 ноября 2024, 12:07
313
0
Арсенал желает приобрести игрока Спортинга. О ком идет речь?
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Диоманде

Лондонский «Арсенал» внимательно следит за развитием защитника «Спортинга» Усмана Диоманде. Канониры уже как 12-й месяц наблюдают за ивуарийским игроком.

Руководство английского клуба серьезно настроено купить футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 66 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее «Арсенал» делал трансферное предложение по игроку, однако получил отказ.

Кроме того, на защитника охотятся лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария».

20-летний футболист в этом сезоне отыграл 14 матчей. Результативными действиями Усман пока не отличился.

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Усман Диоманде Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу трансферы АПЛ
Андрій Вітренко Источник: Metro
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