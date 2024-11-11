Капитан Манчестер Юнайтед обратился к Амориму. Что сказал?

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказал свое мнение по поводу назначения Рубена Аморима на должность главного тренера «красных дьяволов».

Руд ван Нистелрой наполняет клуб, он любит клуб, он хочет дарить радость игрокам. На матче он приводил всех с улыбкой, он просто хотел, чтобы мы получили удовольствие. Мы хотели попрощаться с ним как с главным тренером должным образом, потому что он сделал для нас хорошие вещи.

Это новая эра, новый главный тренер означает, что все изменится, но то, что не изменилось, так это то, что этот клуб должен вернуться туда, где ему положено», – сказал португалец.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 15 баллов после 11 матчей.

Ранее сообщалось, что одноклубник Михаила Мудрика может быть первым трансфером Рубена Аморима в МЮ.