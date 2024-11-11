В Саудовой Аравии состоялся матч-триллер на 5 голов
9 ноября завершился 10-й тур Про-лиги
В субботу, 9 ноября 2024 года, состоялись 3 заключительных матча 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
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Среди прочих выделяется игра «Аль-Вахды» и «Дамака». Команды выдали настоящее шоу с 5 забитыми мячами и в итогами сильнее оказались гости – 3:2 в пользу «Дамака».
Чемпионат Саудовской Аравии. 10-й тур. 9 ноября
Аль-Фатех – Аль-Халидж – 1:2
Голы: Батна, 90+9 – Аль-Салем, 55, 87
Аль-Вахда – Дамак – 2:3
Голы: Дервиш, 55, Нур, 88 – Камано, 1, 51, Н'Куду, 83
Аль-Таавун – Аль-Ахдуд – 1:0
Гол: Барроу, 90+3
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|10
|9
|1
|0
|27 - 8
|28
|2
|Аль-Иттихад
|10
|9
|0
|1
|24 - 8
|27
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|10
|6
|4
|0
|21 - 8
|22
|4
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|10
|7
|0
|3
|14 - 6
|21
|5
|Аль-Кадисия
|10
|6
|1
|3
|13 - 7
|19
|6
|Аль-Халидж
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|7
|Аль-Таавун
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|8
|Аль-Ахли Джидда
|10
|4
|2
|4
|14 - 9
|14
|9
|Аль-Рияд
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|10
|Дамак
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11
|Аль-Раед
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|12
|Аль-Иттифак
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|13
|Аль-Оруба
|10
|3
|1
|6
|9 - 21
|10
|14
|Аль-Ахдуд
|10
|2
|2
|6
|11 - 14
|8
|15
|Аль-Холуд
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|16
|Аль-Фейха
|10
|1
|4
|5
|7 - 19
|7
|17
|Аль-Вахда Мекка
|10
|1
|3
|6
|14 - 27
|6
|18
|Аль-Фатех
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
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