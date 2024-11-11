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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
09.11.2024 19:00 – FT 1 : 0
Аль-Ахдуд
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Саудовская Аравия
11 ноября 2024, 11:02 | Обновлено 11 ноября 2024, 11:17
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1

В Саудовой Аравии состоялся матч-триллер на 5 голов

9 ноября завершился 10-й тур Про-лиги

11 ноября 2024, 11:02 | Обновлено 11 ноября 2024, 11:17
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В Саудовой Аравии состоялся матч-триллер на 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 9 ноября 2024 года, состоялись 3 заключительных матча 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Среди прочих выделяется игра «Аль-Вахды» и «Дамака». Команды выдали настоящее шоу с 5 забитыми мячами и в итогами сильнее оказались гости – 3:2 в пользу «Дамака».

Чемпионат Саудовской Аравии. 10-й тур. 9 ноября

Аль-Фатех – Аль-Халидж – 1:2

Голы: Батна, 90+9 – Аль-Салем, 55, 87

Аль-Вахда – Дамак – 2:3

Голы: Дервиш, 55, Нур, 88 – Камано, 1, 51, Н'Куду, 83

Аль-Таавун – Аль-Ахдуд – 1:0

Гол: Барроу, 90+3

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 10 9 1 0 27 - 8 28
2 Аль-Иттихад 10 9 0 1 24 - 8 27
3 Аль-Наср Эр-Рияд 10 6 4 0 21 - 8 22
4 Аль-Шабаб Эр-Рияд 10 7 0 3 14 - 6 21
5 Аль-Кадисия 10 6 1 3 13 - 7 19
6 Аль-Халидж 10 5 1 4 12 - 12 16
7 Аль-Таавун 10 4 3 3 11 - 9 15
8 Аль-Ахли Джидда 10 4 2 4 14 - 9 14
9 Аль-Рияд 10 4 2 4 13 - 15 14
10 Дамак 10 3 2 5 16 - 18 11
11 Аль-Раед 10 3 2 5 13 - 15 11
12 Аль-Иттифак 10 3 2 5 9 - 15 11
13 Аль-Оруба 10 3 1 6 9 - 21 10
14 Аль-Ахдуд 10 2 2 6 11 - 14 8
15 Аль-Холуд 10 1 4 5 12 - 19 7
16 Аль-Фейха 10 1 4 5 7 - 19 7
17 Аль-Вахда Мекка 10 1 3 6 14 - 27 6
18 Аль-Фатех 10 1 2 7 8 - 18 5
Полная таблица

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Xvalenok03
Так шоу было или триппер?
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