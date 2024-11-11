В Саудовой Аравии состоялся матч-триллер на 5 голов

В субботу, 9 ноября 2024 года, состоялись 3 заключительных матча 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

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Среди прочих выделяется игра «Аль-Вахды» и «Дамака». Команды выдали настоящее шоу с 5 забитыми мячами и в итогами сильнее оказались гости – 3:2 в пользу «Дамака».

Чемпионат Саудовской Аравии. 10-й тур. 9 ноября

Аль-Фатех – Аль-Халидж – 1:2

Голы: Батна, 90+9 – Аль-Салем, 55, 87

Аль-Вахда – Дамак – 2:3

Голы: Дервиш, 55, Нур, 88 – Камано, 1, 51, Н'Куду, 83

Аль-Таавун – Аль-Ахдуд – 1:0

Гол: Барроу, 90+3