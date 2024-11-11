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  4. «Очень разочаровывает». СМИ вынесло приговор Довбику за игру против Болоньи
Италия
11 ноября 2024, 14:48 |
707
2

«Очень разочаровывает». СМИ вынесло приговор Довбику за игру против Болоньи

Украинский нападающий «Ромы» отыграл 90 минут

11 ноября 2024, 14:48 |
707
2
«Очень разочаровывает». СМИ вынесло приговор Довбику за игру против Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А 2024/25 между командами «Рома» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард «волков» Артем Довбик отыграл все 90 минут, но не сумел ни забить гол, ни отдать голевую передачу. После поединка издание Giallorossi.net оценило игру 27-летнего футболиста:

«Сегодня он очень разочаровывает, ему никогда не удается зажечь, и мы очень мало видим его в штрафной».

В итоге журналисты поставили украинцу 4.5 балла из 10 возможных.

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Рома Рим Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Болонья
Дмитро Вербинський Источник
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Перець
просто це як виявилося не його команда
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