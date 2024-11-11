«Очень разочаровывает». СМИ вынесло приговор Довбику за игру против Болоньи

10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А 2024/25 между командами «Рома» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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Украинский форвард «волков» Артем Довбик отыграл все 90 минут, но не сумел ни забить гол, ни отдать голевую передачу. После поединка издание Giallorossi.net оценило игру 27-летнего футболиста:

«Сегодня он очень разочаровывает, ему никогда не удается зажечь, и мы очень мало видим его в штрафной».

В итоге журналисты поставили украинцу 4.5 балла из 10 возможных.