Луис Энрике под угрозой. СМИ назвали потенциально нового тренера ПСЖ

В ближайшее время на тренерском мостике «Пари Сен-Жермен» могут произойти радикальные перемены.

Боссы клуба проявляют недовольство работой Луиса Энрике, под руководством которого ПСЖ хоть и является безусловным лидером во французской Лиге 1, однако крайне неудачно выступает в Лиге чемпионов, где парижане набрали только 4 очка в 4 поединках.

На фоне этого известный португальский агент Жорже Мендеш, который близок к президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи, уже предложил парижанам рассмотреть вариант с заменой Луиса Энрике на экс-наставника «Порту» Сержиу Консейсау. Последний с лета пребывает без работы, что исключает необходимость платить за него отступные.

На данный момент вопрос с отставкой Луиса Энрике еще не решен, однако будущее испанца во многом зависит от результатов ПСЖ в Лиге чемпионов, и если там улучшений не последует, то на тренерской скамейке французского гранда очень скоро может появиться новое лицо.