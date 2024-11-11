«Не сумел повлиять на игру». Топ-СМИ оценило игру Мудрика против Арсенала

10 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом». Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.

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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на поле на 68-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями. Известное интернет-издание Goal после поединка оценило игру 23-летнего футболиста:

«Не смог повлиять на игру, как того хотел бы Мареска после того, как выпустил его на последнюю четверть матча».

В итоге журналисты поставили украинцу 5 баллов из 10 возможных.