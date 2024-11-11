Альба назвал главную проблему MLS после вылета Интер Майами. Что сказал?

Испанский защитник «Интер Майами» Жорди Альба поделился эмоциями после вылета своей команды в первом раунде плей-офф MLS. Испанец считает формат соревнований несколько неправильным.

«Это был хороший сезон, но мы хотели выиграть еще больше. По-моему, я не тот, кто сейчас что-то будет менять. Этот формат кажется мне немного несправедливым.

Понятно, что так было много лет, но если вы спросите меня, если бы это зависело от меня, я должен стать чемпионом одной конференции против чемпиона другой, чтобы сделать это максимально честно, вот как это было. Повторяю, поздравляю команду-соперника.

Я думаю, что они очень хорошо боролись с нами, они знали свои сильные стороны и вратарь у них был отличный, я думаю, что именно это четко обозначило разницу», – сказал Жорди.

«Интер Майами» неожиданно проиграл «Атланте» и покинул нынешний розыгрыш плей-офф MLS.